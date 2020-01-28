Український моряк зник з борту судна в Тихому океані



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Український моряк зник з корабля в Тихому океані Фото: facebook.com/assol.fund/

Євген Масленніков зник 24 січня

На шляху з Еквадору в Панаму з борта іноземного судна пропав український моряк Євген Масленніков.

Про це повідомили у Фонді допомоги морякам «Ассоль».

«До нас звернулися рідні моряка, громадянина України, який, за їхнім повідомленням, зник з борта судна у п'ятницю, 24 січня, на переході з Еквадору в Панаму. Точно відомий менеджер — компанія Green Reefers (Норвегія)», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться, ймовірно, про судно-рефрижератор під прапором Багамських островів. Зараз корабель знаходиться в Панамському порту Бальбоа.

«Інформація про моряка: Масленніков Євген Володимирович, 14.10.1983 р.н., зріст 183, вага 78, невеликий шрам на волосистій частині голови», - додали в організації.

«Ассоль» звернувся за підтримкою до дипломатичної служби України та, як повідомляється, «надає правову підтримку рідним».

До слова, 18 листопада командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко повідомив, що процедура передачі Україні двох катерів та буксира, які були захоплені РФ у 2018 році біля Керченської протоки, завершується, невдовзі почнеться буксирування суден до берегів материкової України.

20 листопада командувач ВМС України Ігор Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.

Зазначимо, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому вказано перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях «Нікополь», «Бердянськ» і буксирі «Яни Капу».

20 листопада військові прокурори оглядали та фіксували пошкодження.

21 листопада, влада Росії заявила, що повернули Україні захоплені кораблі «в нормальному стані» - і унітаз на катері нібито не крали.