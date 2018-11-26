Три автобуси з дітьми 10 годин мерзли на кордоні через протести «євробляхерів»



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Через протести євробляхарів на кордоні застрягли три автобуси з дітьми зі Львова і Одеси Фото: Богдан Гай

Більше 70 дітей чекали на пункті пропуску Краковець-Корчова

Три автобуси з дітьми не могли перетнути кордон через протести «євробляхерів», які розпочалися на українсько-польському кордоні у неділю, 25 листопада. Близько 70 дітей віком від 7 до 15 років поверталися до України з фестивалю бальних танців у Кракові. Вони вихованці львівського клубу «Талісман» та клубу «Лілія» з Одеси.

Серед пасажирів автобусів також було декілька вагітних жінок.

Супроводжуючий дитячої групи Володимир Козак повідомив, що два автобуси ще за 10 км від кордону зупинила польська поліція, оскільки перед пунктом пропуску утворилася велика черга з автомобілів.

Ще один автобус застряг на території пункту пропуску Краковець-Корчова.

«Дітям холодно. Ми гріємо автобуси, але у кількох дітей піднімається температура. Я зв'язувався з нашими прикодонниками, але поки результату нема. Просимо про розголос», - повідомив Володимир Козак.

Пасажирка одного з автобусів, які зупинили на під'їзді до кордону, Соломія Телішевська повідомила, що дітям бракує їжі і пиття. У її автобусі перебуває 19 дітей та дві вагітні жінки, а у сусідньому 27 дітей.

Один із автобусів із дітьми близько 00:00 вирушив на пункт перетину Грушів-Будомєж. Близько 00:30 блокувальники погодилися пропустити автобуси з дітьми.

Нагадаємо, в Україні набули чинності закони, що змінюють норми ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації.

Як відомо, 21 листопада у Верховній Раді не набралося голосів, щоб скасувати рішення про зміни до Податкового кодексу щодо нових правил оподаткування авто на єврономерах.

Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком «євроблях» (№8487) та законопроект про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів щодо ввезення автомобілів на митну територію (№8488) були підписані головою парламенту Андрієм Парубієм та відправлені на підпис президенту.

23 листопада президент Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

З 20 листопада «євробляхери» проводили по всій Україні масові акції протесту.

Станом на 21 листопада поліція відкрила і розслідує п’ять кримінальних проваджень (в рамках статті 279 Кримінального кодексу України) за фактом блокування доріг у Рівненській, Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях.

Джерело: zaxid.net