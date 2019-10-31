«Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка

Пане Зеленський, ви йдете вірною дорогою. Вірною дорогою перетворення всіх адекватних людей в країні на ваших лютих ворогів

Отже, «слуги народу» вирішили не чіпати спеціаліста з оральної майстерності Яременка й не виганяти його з фракції. Навпаки - вирішили подавати в суд на журналістів, які зняли його онлайн-пошуки «слуга шукає гаспажу». Так само, як вони не зачіпнули покидька Шевченка, який розповідає на російських телепомийках, що у війні на Сході винна українська мова, рєшалу Медяника тощо.

Знаєте, справа навіть не в моральній стороні питання. Хоча Зеленський чинить відверту дурню, не караючи своїх депутатів тоді, коли ще є потуга це зробити. І дуже скоро це йому віділлється втратою контролю за ситуацією у парламенті.

Мене більш за все хвилює ось що. Ось цей Яременко, який вчора мав нахабство свою особисту тупість й бл*дство намагатися прикрити атакою на журналістів, сьогодні з ранку вже виписує постики про міжнародну політику. Де ще й має нахабство критикувати когось. Б*я, це вже просто за межею...

Та в будь-якій іншій країні це створіння уже з самого ранку бігло би складати мандат. Але ніт - воно вумнічає, відчуваючи повну безкарність й прикриття з боку фракції та президента. А скоро поїде мабуть до Європи, де буде патякати від імені України. Ще більше впевнюючи всіх навколо, що ми - країна-катастрофа, де навіть подібний жахливий скандал не примушує політика хоч до якоїсь відповідальності.

Звертаюсь зараз до колег: ви розумієте, що ця гниль вчора плюнула в очі всім нам? І вся фракція «СН», яка вважає, що «слугам слуги народу» можна робити все, що заманеться? Навіть вийти, збрехати в очі всім, а потім навіть не вибачитися? Так-так, перед журналістами він не вибачився досі.

Ви розумієте, що єдине спілкування з Яременком відтепер, яке може собі дозволити жур, що себе поважає - це питання, коли ви вже складете мандат нардепа? Ви розумієте, що кожного слугу треба питати саме це - коли понесе відповідальність за огидну брехню ваш колега? Чи ви підтримуєте його брехню?

Що ж, пане Зеленський, ви йдете вірною дорогою. Вірною дорогою перетворення всіх адекватних людей в країні на ваших лютих ворогів. Я особисто це гі*но забувати не збираюся. Й зроблю все можливе від себе, щоб й навколо ніхто не забув. Допоки огидний п*здюк Яременко не піде геть з політики.

Джерело: блог Богдана Буткевича

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