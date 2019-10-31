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    Думки вголос

    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка

    • Богдан Буткевич
    • Розсилка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка

    Пане Зеленський, ви йдете вірною дорогою. Вірною дорогою перетворення всіх адекватних людей в країні на ваших лютих ворогів

    Отже, «слуги народу» вирішили не чіпати спеціаліста з оральної майстерності Яременка й не виганяти його з фракції. Навпаки - вирішили подавати в суд на журналістів, які зняли його онлайн-пошуки «слуга шукає гаспажу». Так само, як вони не зачіпнули покидька Шевченка, який розповідає на російських телепомийках, що у війні на Сході винна українська мова, рєшалу Медяника тощо.

    Знаєте, справа навіть не в моральній стороні питання. Хоча Зеленський чинить відверту дурню, не караючи своїх депутатів тоді, коли ще є потуга це зробити. І дуже скоро це йому віділлється втратою контролю за ситуацією у парламенті.

    Мене більш за все хвилює ось що. Ось цей Яременко, який вчора мав нахабство свою особисту тупість й бл*дство намагатися прикрити атакою на журналістів, сьогодні з ранку вже виписує постики про міжнародну політику. Де ще й має нахабство критикувати когось. Б*я, це вже просто за межею...

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    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка
    «Слуги народу» вирішили не карати поціновувача повій Яременка

    Та в будь-якій іншій країні це створіння уже з самого ранку бігло би складати мандат. Але ніт - воно вумнічає, відчуваючи повну безкарність й прикриття з боку фракції та президента. А скоро поїде мабуть до Європи, де буде патякати від імені України. Ще більше впевнюючи всіх навколо, що ми - країна-катастрофа, де навіть подібний жахливий скандал не примушує політика хоч до якоїсь відповідальності.
    Звертаюсь зараз до колег: ви розумієте, що ця гниль вчора плюнула в очі всім нам? І вся фракція «СН», яка вважає, що «слугам слуги народу» можна робити все, що заманеться? Навіть вийти, збрехати в очі всім, а потім навіть не вибачитися? Так-так, перед журналістами він не вибачився досі.

    Ви розумієте, що єдине спілкування з Яременком відтепер, яке може собі дозволити жур, що себе поважає - це питання, коли ви вже складете мандат нардепа? Ви розумієте, що кожного слугу треба питати саме це - коли понесе відповідальність за огидну брехню ваш колега? Чи ви підтримуєте його брехню?

    Що ж, пане Зеленський, ви йдете вірною дорогою. Вірною дорогою перетворення всіх адекватних людей в країні на ваших лютих ворогів. Я особисто це гі*но забувати не збираюся. Й зроблю все можливе від себе, щоб й навколо ніхто не забув. Допоки огидний п*здюк Яременко не піде геть з політики.

    Джерело: блог Богдана Буткевича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Верховна Рада Володимир Зеленський проституція партія Слуга народу Богдан Яременко
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