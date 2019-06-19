  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Три смужки Adidas суд визнав недійсною торговою маркою

    • Розсилка
    Adidas була з<span>аснована в&nbsp;</span>1924<span>&nbsp;році братами Дасслерами як&nbsp;</span>Dassler - Три смужки Adidas суд визнав недійсною торговою маркою
    Adidas була заснована в 1924 році братами Дасслерами як Dassler

    Таким чином суд підтримав рішення Відомства з інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) від 2016 року

    Суд ЄС ухвалив у середу, що торгова марка відомого німецького виробника спортивних товарів Adidas, що складається з трьох паралельних смуг, недійсна.

    Про це йдеться у пресрелізі Суду ЄС.

    Читайте також

    «Суд ЄС підтвердив недійсність торгової марки Adidas, яка складається з трьох паралельних смуг, нанесених в будь-якому напрямку. Adidas не довів, що ця марка набула на всій території ЄС відмітного характеру», - йдеться у релізі.

    Таким чином суд підтримав рішення Відомства з інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) від 2016 року, яким воно анулювало своє попереднє рішення схвалення марки знака на тій підставі, що вона була позбавлена якого-небудь відмітного характеру.

    EUIPO скасувала своє рішення після заяви бельгійської компанії Shoe Branding, яка хотіла наносити на свою продукцію дві паралельні смужки. Adidas виступив проти цього через схожість з символікою його товарів.

    Німецька компанія все ще може подати апеляцію у Суд ЄС.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    ЄС суд бізнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ