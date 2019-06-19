Сьогодні слідча група у справі МН17 назве чотирьох росіян, винних у збитті авіалайнера



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До складу міжнародної Спільної слідчої групи входять поліцейські і судові органи Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України

Міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) назве причетних до збиття Боїнга. Імена оприлюднять на пресзустрічі о 13:00 за місцевим часом.

Зустріч відбудеться у нідерландському місті Ньювегейн. Пресзустріч проходитиме нідерландською та англійською мовами. Нідерланди представлятимуть генеральний прокурор Нідерландів Фред Вестербек, голова кримінального відділення національної поліції Нідерландів Вільберт Поллісен.

Україну представлятиме перший заступник генерального прокурора Дмитро Сторожук.

Спілкуванню з пресою передуватиме закрита зустріч з рідними загиблих, яких поінформують першими.

Неофіційно голландські ЗМІ вже оприлюднили причетних до збиття боїнга. І хоча назвати мають чотири імені, у ЗМІ фігурує п’ять імен. Мова йде про чотирьох росіян, причетних до перевезення «Бука» і його запуску, та українця, який був звинувачений в державній зраді і також міг сприяти перевезенню установки до місця запуску.

Підозри причетним до катастрофи висунуть після оприлюднення перших 4 імен.

До складу міжнародної Спільної слідчої групи входять поліцейські і судові органи Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України.

Як повідомляв Укрінформ, до розгляду справи МН17 вже все готово. Наразі завершуються усі кримінальні процедури, необхідні для передачі справи у суд. Судовий комплекс "Схіпхол", що знаходиться за близько 50 км від Гааги й за кілька кілометрів від аеропорту "Схіпхол", може вмістити близько тисячі осіб – учасників процесу, родичів загиблих, представників ЗМІ.

Як відомо, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно обвинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

Джерело: Укрінформ