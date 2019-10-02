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    Три українські телеканали тимчасово припинили мовлення «через цензуру»

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    Три українські телеканали тимчасово припинили мовлення «через цензуру»

    «Є мільйони людей, яким хочеться нас слухати. І якщо влада позбавляє їх такої можливості, то нехай сьогодні буде півгодини ганьби для Нацради», - заявив гендиректор «112 Україна» Єгор Бенкендорф

    Журналісти телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK 2 жовтня проводять акцію солідарності проти цензури.

    Три телеканали на 30 хвилин припинили активне мовлення в знак протесту проти «спроб придушити свободу слова в Україні».

    «Є мільйони людей, яким хочеться нас слухати. І якщо влада позбавляє їх такої можливості, то нехай сьогодні буде півгодини ганьби для Нацради. Півгодини ганьби для чиновників, які цю Нацраду покривають», - заявив генеральний директор «112 Україна» Єгор Бенкендорф.

    Канал «112 Україна» позбавили цифрових ліцензій, що призвело до зниження кількості глядачів каналу на 40%. На каналі вважають рішення Нацради з питань телебачення незаконним і звинувачують регулятор у виконанні замовлення з боку влади.

    «Влада хоче закрити рот усім, хто говорить не те, що їм подобається. Але незважаючи на всі спроби, закрити рот незалежним ЗМІ не вдасться», - сказав генеральний продюсер телеканалу «112 Україна» Артем Марчевський.

    Нагадаємо, 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію телеканалу «112 Україна». Попри рішення Нацради, телеканал заявив, що буде продовжувати роботу. Також телеканал назвав дії Нацради «незаконними», а саму Нацраду — «нелегітимним органом влади».

    Як повідомлялося, 24 вересня РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.

    Джерело: 112 Україна

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