Тримав плакат за кандидата у президента у приміщенні міськраді. Суд оштрафував мешканця Вінниці



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Приміщення Вінницької міської ради

Громадянин Олександр Довгошия порушив статтю Кодексу про адміністративні правопорушення

Вінницький міський суд визнав винним громадянина Олександра Довгошию у вчиненні адміністративного правопорушення за ч. 1 ст. 212-14 КУпАП («Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях») і оштрафував на 85 гривень.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову суду від 22 лютого.

Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення, чоловік близько 11 год. 15 хв. 22 лютого порушив, визначений законом порядок розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами щодо кандидата в президенти Юрія Дерев’янка, тримаючи агітаційні матеріали в руках у приміщенні Вінницької міської ради.

У суді Олександр Довгошия не визнав вини, заявивши, що не займався агітацією, а лише хотів підтримати проект рішення Вінницької міської ради про «10% розмитнення авто», автором якого є нардеп і кандидат у президенти Юрій Дерев’янко.

При цьому, чоловік підтвердив, що перебував в приміщенні Вінницької міської ради, тримаючи в руках плакат, на якому було розміщено агітаційне гасло кандидата у президенти.

Суд зіслався на ст. 64 закону про вибори президента (забороняється розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами на будинках і в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування) і визнав його винним.

Між іншим, постановою Центральної виборчої комісії від 18 лютого 2019 року, Довгошию Олександра Володимировича обрано членом окружної виборчої комісії №12 від кандидата на пост президента України Юрія Дерев'янка.