Тристороння контактна група підтвердила прихильність Мінським угодам - ОБСЄ



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Cпецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік

В ОБСЄ заявили, що літо 2018 року стало найбільш спокійним від початку бойових дій на Донбасі

Учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ)щодо Донбасу підтвердили прихильність виконанню Мінських угод.

Про це повідомив спецпредставник Організації з безпеки та співробітництва в Європі у ТКГ Мартін Сайдік, пише «Белта».

«Всі члени ТКГ ще раз підкреслили свою повну прихильність Мінським домовленостям», - сказав він.

Також Сайдік розповів, що літо 2018 року стало найбільш спокійним від початку бойових дій на Донбасі.

Спостерігачі зафіксували зниження кількості жертв серед мирного населення. Так, у серпні загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, що є одним з найнижчих показників від початку конфлікту.

Водночас представник ОБСЄ наголосив, що навіть одна жертва - це вже багато.

Нагадаємо, після засідання у Мінську 5 вересня представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила, що Росія відмовилася забрати громадян РФ з українських тюрем в обмін на наших політв’язнів.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що після вбивства ватажка «ДНР» Захарченка проводити нові переговори в «нормандському форматі» недоречно.