Вбивство Захарченка: в РФ заявили про «недоречність» нової зустрічі в «нормандському форматі»



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Глава МЗС Росії Сергій Лавров

Лавров нагадав, що вбивство ватажка «ДНР» вже засудили Берлін і Париж

Глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що проводити нові переговори в «нормандському форматі» недоречно.

Про це він розповів в ефірі програми «Велика гра» на Першому каналі, пише «Риа Новости».

Лавров підкреслив, що особливо недоречним було б проводити засідання «нормандського формату» після смерті ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, вбивство якого Берлін і Париж не засудили.

Напередодні у МЗС Франції заявили, що ліквідація Захарченка не має ставити під сумнів виконання «Мінська».

Також у Меркель зазначили що після смерті Захарченка важливо не допустити ескалації

Нагадаємо, ліквідація ватажка «ДНР» Олександра Захарченка виявляє наростання конфлікту в стосунках Федеральної служби безпеки і Головного розвідувального управління РФ, які активно пожирають один одного.

До слова, Уповноважена президента з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко вважає, що убивство ватажка самоназваної «ДНР» Олександра Захарченка не вплине на процес обміну російських злочинців на українських заручників на Донбасі.