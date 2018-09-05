  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вбивство Захарченка: в РФ заявили про «недоречність» нової зустрічі в «нормандському форматі»

    • Розсилка
    Глава МЗС Росії Сергій Лавров - Вбивство Захарченка: в РФ заявили про «недоречність» нової зустрічі в «нормандському форматі»
    Глава МЗС Росії Сергій Лавров

    Лавров нагадав, що вбивство ватажка «ДНР» вже засудили Берлін і Париж

    Глава міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що проводити нові переговори в «нормандському форматі» недоречно.

    Про це він розповів в ефірі програми «Велика гра» на Першому каналі, пише «Риа Новости».

    Лавров підкреслив, що особливо недоречним було б проводити засідання «нормандського формату» після смерті ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, вбивство якого Берлін і Париж не засудили.

    Напередодні у МЗС Франції заявили, що ліквідація Захарченка не має ставити під сумнів виконання «Мінська».

    Також у Меркель зазначили що після смерті Захарченка важливо не допустити ескалації

    Нагадаємо, ліквідація ватажка «ДНР» Олександра Захарченка виявляє наростання конфлікту в стосунках Федеральної служби безпеки і Головного розвідувального управління РФ, які активно пожирають один одного.

    До слова, Уповноважена президента з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко вважає, що убивство ватажка самоназваної «ДНР» Олександра Захарченка не вплине на процес обміну російських злочинців на українських заручників на Донбасі.

    Нормандська четвірка МЗС Росія ДНР Німеччина Сергій Лавров Франція вбивство Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ