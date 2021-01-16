Хто притримав урожай, той виграв. Українська пшениця стрімко дорожчає

Станом на 15 січня ціни на зерно 2 класу і фураж становлять відповідно 8850-9300 і 8750-9150 грн/т

У портах України ціни на пшеницю сягнули позначки 9000 грн за тонну. Про це повідомляє ІА «АПК-Інформ».

Зазначається, що на поточному тижні в портах України (майданчик СРТ-порт) продовжується зростання цін на пшеницю, причому ще активнішими темпами.

«Даний тренд обумовлений, з одного боку, стрімким подорожчанням зернна на базисі FOB відповідно до динаміки на світовому ринку в цілому і російському зокрема на тлі зниження експертами USDA прогнозу світового виробництва (перш за все за рахунок Китаю) і кінцевих запасів пшениці в 2020/21 МР ─ до 772,6 і 313,2 млн тонн (що, як і раніше, перевищує показники попереднього сезону), а також з огляду на наміри уряду РФ, крім квот, підняти експортне мито на пшеницю і не обнуляти його з нового сезону. З іншого боку, зростанню цін сприяють стримування продажів аграріями та висока конкуренція на внутрішньому ринку між трейдерами та переробниками», ─ прокоментувала ситуацію керівник відділу локальних ринків ІА «АПК-Інформ» Анна Танська.

Так, якщо за підсумками минулого тижня закупівельні ціни на пшеницю в глибоководних портах України зросли в середньому на 100-300 грн за тонну, то з початку поточного тижня вони зросли ще на 500-700 грн за тонну і станом на 15 січня в основному становлять 8850-9300 і 8750-9150 грн/т СРТ-порт відповідно на зерно 2 класу і фураж, тим самим подолавши рівень 9000 грн/т і в черговий раз оновивши історичний максимум.

Танська наголосила, що мінімальні ціни попиту озвучують одиниці.

«Незважаючи на те, що в даний час українська пшениця досить конкурента на світовому ринку, складності з формуванням партій необхідних обсягів не дозволяють трейдерам активно укладати угоди на постачання великих партій, особливо на далекі періоди. До того ж, на тлі такого різкого подорожчання зерна збільшився спред між цінами попиту та пропозиції, а імпортери нерідко виявляють більш високий інтерес до закупівель зернової середніми і невеликими партіями», ─ уточнила експерт.

Як повідомлялося, вартість української пшениці на експортному ринку перевищила шестирічний максимум.

Нагадаємо, Україна зібрала найнижчий врожай зернових за останні три роки.

Також повідомлялося, що Єгипет зацікавився українським зерном.

У 2020 році зерно складало п'яту частину всього українського експорту.

До слова, світові ціни на продовольство зросли до максимуму за останні три роки.

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