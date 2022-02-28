«Азов» у Харкові захопив в полон російських військових (відео)

Бійці підрозділу ліквідували колону окупантів на вулиці Шевченка у Харкові

Добровольці підрозділу територіальної оборони Азов у Харкові взяли в полон російських військових.

«Сьогодні взяли російських найманців, які прийшли до нашого Харкова, щоб розбивати наше місто, займатись тут мародерством, але ми цього не допустимо», – прокоментував керівник Харківського осередку Нацкорпусу та ТрО «Азов» Харкова Костянтин Немічев.

Крім того сьогодні бійці підрозділу ліквідували колону окупантів на вулиці Шевченка, які прорвались у місто.

Попри кількаденні спроби російських військ взяти Харків, наші збройні сили за підтримки тероборони продовжують стримувати ворога й успішно захищати місто.

Київ – під надійним захистом українських сил

Київський підрозділ тероборони «Азов» разом із Збройними силами та правоохоронними структурами продовжують захищати столицю України, знищуючи російських військових та диверсантів, які намагаються захопити місто.

«Ми продовжуємо тримати оборону Києва, ворог несе колосальні втрати, він деморалізований. Схоже, що Росія обрала тактику закидати Україну російськими трупами. Закликаю українців приєднуватись до територіальної оборони, брати в руки зброю і захищати Україну». Впевнений, що у цій війні ми обов’язково переможемо», – сказав боєць добровольчого підрозділу тероборони Дмитро Кухарчук.

У Чернігові тероборона «Азов» приєдналась до прикордонних загонів

У Чернігові добровольці місцевого підрозділу тероборони «Азов» приєдналися до прикордонників, щоб разом захищати місто. Бійці ТрО «Азову» беруть активну участь в обороні міста, відбиваючи атаки окупантів. Тисячі людей записуються в тероборону, озброюються і готують коктейлі Молотова, щоб тепло зустріти ворога по всій Україні.

Нагадаємо, що Росія лише на четвертий день повномасштабної війни визнала втрати у війні, але кількість не називає.

Міноборони України 28 лютого заявило, що загинуло вже близько 5300 росіян. Про кількість загиблих серед військових Україна регулярно не повідомляє.