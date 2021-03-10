Трьох українців затримано у Польщі за підробку документів

Місцева польська прокуратура на час слідства заборонила українцям виїжджати з країни

Прикордонна служба польського міста Лудзь затримала трьох українців за підробку документів та сприяння перебуванню понад тисячі іноземців на території Польщі.

Як повідомляє «Польське радіо», представник Прикордонної служби майор Кшиштоф Ґжех розповів, що слідство проводиться під наглядом прокуратури у місті Поддембіце.

За даними Прикордонної служби, троє українців займалися, зокрема, забезпеченням та сприянням перебуванню іноземців на території Республіки Польща з порушенням чинного законодавства, з метою досягнення фінансових вигод. Також українці підробляли документи.

«За підрахунками, діючи таким чином, чоловіки полегшили перебування в Польщі понад тисячі іноземців», – повідомив представник Прикордонної служби.

Під час обшуків було забезпечено низку доказів незаконного бізнесу, серед яких: електронні пристрої, дозволи та декларації, видані для іноземців, листування з воєводських управлінь, платіжні картки, документація компанії, сфальшовані медичні довідки, документація пов’язана з винесенням рішень воєводами, SIM-картки, заявки на підтвердження надійних профілів, марки, що видаються різним компаніям, а також підроблену польську карту перебування.

Районна прокуратура в місті Поддембіце застосувала запобіжні заходи проти затриманих громадян України у вигляді заборони на виїзд за межі країни у поєднанні із вилученням паспорта та обов'язковою появою в поліцейському відділенні.

«Крім того, стосовно одного із затриманих комендант Прикордонного відділу в місті Лудзь порушив адміністративне провадження, щоб зобов'язати іноземця повернутися з причин національної оборони або безпеки, захисту громадської безпеки та порядку або інтересів Республіки Польща. Йому загрожує заборона на в’їзд на територію Республіки Польща та шенгенських країн на 5 років», – повідомив Ґжех.