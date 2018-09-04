Труба призначив п'ятьох заступників директорів теруправлінь Держбюро розслідувань
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Сьогодні призначено п'ятьох із 14 переможців конкурсу на посади заступників директорів теруправлінь
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба призначив п’ятьох заступників директорів територіальних управлінь ДБР.
Про це повідомляє прес-служба бюро.
«Сьогодні призначено п'ятьох із 14 переможців конкурсу на посади заступників директорів теруправлінь, при цьому були враховані дані поліграфа, спецперевірки, НАБУ та інформації зі ЗМІ», - повідомив Труба.
Зокрема, заступником директора територіального управління у Хмельницькому призначено Олександр Лисого, у Києві - Олександра Мельникова, у Мелітополі - Богдана Чегіля, у Краматорську - Ігоря Руденка, у Миколаєві - Миколу Чернова.
За словами Труби, щодо низки кандидатів тривають спецперевірки.
«По деяких – рішення буде прийнято найближчими днями, але це може бути і негативне рішення», – додав директор ДБР.
Нагадаємо, у середині серпня перші 42 переможці конкурсу склали присягу та були призначені на посади в центральному апараті Державного бюро розслідувань.