Влада Нідерландів встановила карантин для туристів з України
МЗС Нідерландів наголошує, що карантин обов'язковий у тому числі для тих, у кого немає жодних симптомів Covid-19
Влада Нідерландів запроваджує двотижневу самоізоляцію для громадян, які повертаються з країн, де зафіксована велика кількість випадків інфікування Covid-19, до їх числа входить і Україна.
Про це повідомляє Укрінформ.
«У зв'язку з високим ризиком поширення коронавірусу, уряд закликає до 14-денного карантину після прибуття в Нідерланди з країни, яка має помаранчевий або червоний код», - зазначили в МЗС Нідерландів.
Відповідні рекомендації міністерство підготувало щодо кожної країни.
Україна входить до переліку держав, після повернення з яких двотижневий карантин є обов‘язковим, зазначається на сайті.
МЗС Нідерландів наголошує, що карантин обов'язковий у тому числі для тих, у кого немає жодних симптомів Covid-19.
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Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).
Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).
Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.
У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).