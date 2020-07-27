Влада Нідерландів встановила карантин для туристів з України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

МЗС Нідерландів наголошує, що карантин обов'язковий у тому числі для тих, у кого немає жодних симптомів Covid-19

Влада Нідерландів запроваджує двотижневу самоізоляцію для громадян, які повертаються з країн, де зафіксована велика кількість випадків інфікування Covid-19, до їх числа входить і Україна.

Про це повідомляє Укрінформ.

«У зв'язку з високим ризиком поширення коронавірусу, уряд закликає до 14-денного карантину після прибуття в Нідерланди з країни, яка має помаранчевий або червоний код», - зазначили в МЗС Нідерландів.

Відповідні рекомендації міністерство підготувало щодо кожної країни.

Україна входить до переліку держав, після повернення з яких двотижневий карантин є обов‘язковим, зазначається на сайті.

МЗС Нідерландів наголошує, що карантин обов'язковий у тому числі для тих, у кого немає жодних симптомів Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 64849

Одужали 35807

Хворіють 27437

Померли 1605

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).