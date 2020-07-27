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    Влада Нідерландів встановила карантин для туристів з України

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    Влада Нідерландів встановила карантин для туристів з України

    МЗС Нідерландів наголошує, що карантин обов'язковий у тому числі для тих, у кого немає жодних симптомів Covid-19

    Влада Нідерландів запроваджує двотижневу самоізоляцію для громадян, які повертаються з країн, де зафіксована велика кількість випадків інфікування Covid-19, до їх числа входить і Україна.

    Про це повідомляє Укрінформ.

    «У зв'язку з високим ризиком поширення коронавірусу, уряд закликає до 14-денного карантину після прибуття в Нідерланди з країни, яка має помаранчевий або червоний код», - зазначили в МЗС Нідерландів.

    Відповідні рекомендації міністерство підготувало щодо кожної країни.

    Україна входить до переліку держав, після повернення з яких двотижневий карантин є обов‘язковим, зазначається на сайті.

    МЗС Нідерландів наголошує, що карантин обов'язковий у тому числі для тих, у кого немає жодних симптомів Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      64849
    • Одужали
      35807
    • Хворіють
      27437
    • Померли
      1605

    Як повідомлялося, станом на ранок 26 липня в Україні зафіксовано 920 нових випадків коронавірусу, це на 186 випадки менше, ніж учора (1 106).

    Одужали – 310 (вчора 611), померли – 15 (вчора 19).

    Загалом одужали 35 807 осіб, летальних випадків – 1 605.

    У Києві виявлено хворих 95 осіб (вчора 129). Також 44 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 63) і 130 – на Львівщині (вчора 114), 81 – на Рівненщині (вчора 143).

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