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Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії
Експерт: останні декілька тижнів експорт електричної енергії перевищує її імпорт
фото: Depositphotos

Скасування спецообов'язку дозволить отримати значні надходження до бюджету – Центр Разумкова

Завдяки скасуванню діючого спеціального обов’язку з експорту електроенергії (експортне ПСО – ред.) державний бюджет України може отримати значні грошові надходження. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко. 

Він зазначив, що останні декілька тижнів експорт електричної енергії перевищує її імпорт.

Окрім того, нещодавно оператори систем постачання електроенергії континентальної Європи ENTSO-E прийняли рішення щодо збільшення експортних лімітів із України та Молдови з 400 МВт до 550 МВт.

«Збільшення експорту електроенергії може стати важливим фактором фінансової стабілізації української енергетики й приносити значні кошти до державної скарбниці у військовий час. Однак, для цього Україна має імплементувати максимально повно законодавство ЄС й вдосконалити діючу модель ринку е/е та відмінити експортне ПСО», – наголосив Омельченко.

Раніше державне підприємство «Енергетична компанія України» закликало до скасування спецобов'язку з експорту електроенергії. 

Теги: бюджет експорт імпорт Україна електроенергія

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