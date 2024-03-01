Центр Разумкова оцінив ефект від скасування спецобов’язку з експорту електроенергії

Скасування спецообов'язку дозволить отримати значні надходження до бюджету – Центр Разумкова

Завдяки скасуванню діючого спеціального обов’язку з експорту електроенергії (експортне ПСО – ред.) державний бюджет України може отримати значні грошові надходження. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

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Він зазначив, що останні декілька тижнів експорт електричної енергії перевищує її імпорт.

Окрім того, нещодавно оператори систем постачання електроенергії континентальної Європи ENTSO-E прийняли рішення щодо збільшення експортних лімітів із України та Молдови з 400 МВт до 550 МВт.

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«Збільшення експорту електроенергії може стати важливим фактором фінансової стабілізації української енергетики й приносити значні кошти до державної скарбниці у військовий час. Однак, для цього Україна має імплементувати максимально повно законодавство ЄС й вдосконалити діючу модель ринку е/е та відмінити експортне ПСО», – наголосив Омельченко.

Раніше державне підприємство «Енергетична компанія України» закликало до скасування спецобов'язку з експорту електроенергії.