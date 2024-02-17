Нідерланди заінтригували заявою про F-16 для України

Підготовка українських пілотів і підготовка до відправки літаків йде на «високій швидкості»

Нідерланди можуть передати Україні більше, ніж 24 винищувачі F-16, які країна пообіцяла передати в рамках Коаліції винищувачів. Про це розповів прем’єр-міністр країни Марк Рютте після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції, його слова передає «Радіо Свобода».

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«Буде 24 винищувачі, можливо більше, але – не менше… Ми працюємо разом з данцями та іншими», – сказав Рютте.

За його словами, Нідерланди хочуть передати літаки якнайшвидше і в самому процесі вже є прогрес. Загалом він зазначає, що все йде згідно з графіком, що безумовно є гарною новиною.

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Пізніше у коментарі DW Рютте повідомив, що підготовка українських пілотів і підготовка до відправки літаків йде на «високій швидкості», проте не став прогнозувати терміни, коли українці отримають перші F-16.

Як очікується, Україна отримає перші F-16 навесні 2024 року і лише після завершення підготовки пілотів. При цьому 24 літаки – це лише те, що обіцяли Нідерланди, тобто додаткові винищувачі можуть передати й інші країни.

Як повідомлялося, у липні 2023 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков на саміті НАТО підписав меморандум про створення коаліції з підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Нещодавно Люксембург долучився до коаліції F-16.