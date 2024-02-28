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Візит Зеленського до Албанії, зустріч Байдена з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Візит Зеленського до Албанії, зустріч Байдена з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні: головне за ніч
Конгресмени зустрілися з президентом США Джо Байденом у Білому домі з приводу допомоги Україні
фото: AP

Байден закликав лідерів Конгресу діяти, щоб уникнути «жахливих наслідків бездіяльності» щодо України та забезпечити роботу уряду

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден завершив зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну. Президент України Володимир Зеленський з неоголошеним візитом прибув до столиці Албанії Тирани. У ніч проти 28 лютого в Одесі внаслідок падіння уламків збитого силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ ворожого дрона-камікадзе сталося замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури, спалахнула пожежа, яку оперативно загасили. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 28 лютого, щоб ви були в курсі головних подій. 

Зустріч Байдена з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден завершив зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну. Про це розповіли лідери демократів та республіканців у Конгресі США, повідомляє Politico.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер за підсумками зустрічі розповів, що спікер Палати представників Майк Джонсон неоднозначно дав зрозуміти, що хоче уникнути шатдауну (тимчасового припинення роботи американського уряду через те, що бюджет не ухвалили у встановлені терміни).

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс після переговорів також зазначив, що є оптимізм у питанні уникнення шатдауну.

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл зазначив, що збереження роботи уряду було пріоритетною темою переговорів з Байденом.

Також Шумер розповів, що нове фінансування допомоги Україні стало «напруженим» компонентом переговорів у Білому домі.

За словами лідера демократів у Сенаті, спікера Джонсона закликали винести на голосування законопроєкт з грошима для нашої країни. «Це в його руках (Джонсона – «Главком»)», – додав Шумер.

Спікер Палати представників США після зустрічі з Байденом зробив заяву

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон заявив, що й досі вважає пріоритетом вирішення питання захисту кордону. Про це Джонсон заявив після зустрічі з іншими лідерами Конгресу та президентом Джо Байденом у Білому домі у вівторок, 27 лютого.

За словами Джонсона, в Білому домі він узяв участь у спільній зустрічі з усіма лідерами Конгресу, а також окремо поговорив із Байденом.

«Коли я прийшов сьогодні, то мав на меті висловити, як вважаю, очевидну істину: нам потрібно насамперед потурбуватись про потреби Америки. І насамперед – про наш відкритий кордон», – наголосив він.

Іншим пріоритетом роботи нижньої палати Конгресу республіканець назвав продовження фінансування федерального уряду. Він додав, що учасники зустрічі «дуже оптимістичні» й сподіваються на досягнення угоди для запобігання шатдауну.

Наприкінці заяві Джонсон згадав і про розгляд законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу для України.

«Я чітко заявив президенту й решті присутніх, що Палата (представників – «Главком») активно вивчає всі можливі варіанти. І ми візьмемось за це питання своєчасно. Але, знову-таки, перший пріоритет для нашої країни – кордон і його захищеність», – сказав спікер.

Атака дронів на Одесу

У ніч проти 28 лютого в Одесі внаслідок падіння уламків збитого силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ ворожого дрона-камікадзе сталося замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури, спалахнула пожежа, яку оперативно загасили. Про це повідомляють Сили оборони півдня.

«Нічний дроновий терор ворог спрямував з акваторії Чорного моря по прибережних територіях півдня. Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу Shahed-131/136», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, увечері 27 лютого в Одесі пролунали вибухи. Російські загарбники запустили на місто дрони-камікадзе «Шахед». 

Командувач армії Британії пояснив, чому Україна зіткнулася зі складною ситуацією на полі бою

Україна, як очікується, відчуватиме дефіцит боєприпасів та перебуватиме у невигідному становищі на театрі воєнних дій у протистоянні російським загарбникам. Це може тривати кілька місяців, до погодження країнами Заходу подальших кроків щодо підтримки для Києва. Про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін, повідомляє The Guardian.

У ході виступу на конференції у Лондоні він зазначив, що нині Україна зіткнулася зі складною ситуацією на суші, де її армія «бореться з боєприпасами та запасами», оскільки військова допомога з боку Сполучених Штатів Америки (США) призупинена республіканцями в Конгресі, а Європа досі не може заповнити цю прогалину.

«Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме принаймні наступні кілька місяців», – висловив думку Радакін.

Він припустив, що Україна навряд чи зможе здійснити новий контрнаступ до пізнього літа, а найімовірніше, це може статися вже наступного року.

За словами Радакіна, між союзниками по НАТО ведуться розмови про те, «як ми можемо посилити нашу підтримку України». Як очікується, нові оголошення у цьому питанні прозвучать на липневому саміті НАТО у Вашингтоні або напередодні заходу.

Візит Зеленського до Албанії

Президент України Володимир Зеленський з неоголошеним візитом прибув до столиці Албанії Тирани. Про це повідомляє міністр закордонних справ Албанії Іґлі Хасані.

«Велика честь вітати президента Володимира Зеленського у Тирані. Ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії» – написав албанський міністр в соцмережі Х.

Зауважимо, що в Офісі президент України раніше не інформували про візит глави держави до Албанії.

У черзі на кордоні зі Словаччиною помер український водій

У ніч на 27 лютого помер 35-річний український водій, який стояв у черзі на перетин кордону. Про це повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін.

За його словами, перевізники, які стоять в чергах з польської сторони намагаються об'їхати блокаду через Словаччину та Угорщину.

«Ми отримали поки що неофіційну інформацію, що один з водіїв, 35 років, який стояв на території Словаччини в черзі сьогодні помер. Важко сказати, чи напряму це повʼязано з чергами, страйкарів поряд не було. Він стояв за 100 км від кордону, скільки йому ще було їхати невідомо. Слідство покаже, яка причина смерті», – пояснив Балін.

У водія залишалась родина. Балін зазначив, що це не перша смерть в черзі, та обурився тим, що польські компетентні органи не скасовують страйки.

Теги: пожежа законопроєкт кордон Сенат США Україна Володимир Зеленський фінансування водій Європа бюджет військова допомога

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