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Активісти скинули купу гною під ворота вілли російського посла у Польщі (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Активісти скинули купу гною під ворота вілли російського посла у Польщі (відео)
«Це було 2 тонни лайна і напис від поляків: «Росія = лайно! Ми не хочемо вас бачити в Європі! Забирайтеся геть!»
фото: скріншот з відео

Активісти о шостій ранку під ворітьми будинку вмикали гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів

24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну польські активісти влаштували акцію біля воріт вілли російського посла Сергія Андрєєва у містечку Констанцін-Єзьорна під Варшавою. Про це повідомляє голова української діаспори у Польщі Наталка Панченко.

Активісти о шостій ранку під ворітьми будинку вмикали гучні сирени та відтворювали звуки вибухів і пострілів, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії протягом останніх 10 років.

«Нашим наміром було розбудити російських дипломатів у спосіб, який хоча б у невеликій мірі відображає те, як країна-терорист вже 10 років будить українців. В такий спосіб ми також хочемо закликати польську владу «видворити» з Польщі всіх російських дипломатів і закрити російське посольство. Як, наприклад, це зробила влада країн Балтії ще у 2022 році. Ми не розуміємо що представники цього злочинного режиму й досі роблять у Польщі!», – йдеться у заяві «Євромайдану-Варшава».

До того ж польські активісти привезли до воріт вілли купу гною та закривавлений прапор країни-терориста з літерою «Z».

«Це було 2 тонни лайна і напис від поляків: «Росія = лайно! Ми не хочемо вас бачити в Європі! Забирайтеся геть!», – написала активістка «Євромайдану-Варшава» Наталка Панченко.

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Теги: росія Польща війна активісти Україна

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