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«Енергетична компанія України» закликала до скасування спецобов'язку з експорту електроенергії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Енергетична компанія України» закликала до скасування спецобов'язку з експорту електроенергії
Голова «ЕКУ» зазначив, що сама структура ПСО, вона дуже не коректна до трейдерів, експортерів та імпортерів
фото з відкритих джерел

Державний енерготрейдер закликав до скасування спецобов'язку з експорту електроенергії

Державне підприємство «Енергетична компанія України» (ЕКУ) закликало до скасування спецобов'язку з експорту електроенергії (експортне ПСО – ред.). Про це заявив голова держпідприємства Віталій Бутенко.

«Моя власна професійна думка, що сенсу немає тримати (дію експортного ПСО – ред.). Воно може був сенс у 2022 році, коли була дуже велика різниця між цінами, тому було логічно», – сказав він.

Голова «ЕКУ» зазначив, що сама структура ПСО, вона дуже не коректна до трейдерів, експортерів та імпортерів. Зокрема через цей механізм сьогодні майже немає експорту, тому що він нічого не приносить, а по-друге «душить» можливість вільного трейдингу, експорту/імпорту.

«Тому на мій погляд в принципі він точно вже не на часі і взагалі як інструмент не потрібен, тому що це не відповідає європейській практиці», – наголосив Бутенко.

Нагадаємо, з 2022 року в Україні продовжує діяти «експортне ПСО», за яким компанії-експортери сплачують 80% від свого прибутку «Гарантованому покупцю» в якості «послуги із забезпечення безпеки постачання електричної енергії».

Теги: послуги електроенергія експорт

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