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Українські перевізники влаштували полякам дзеркальну акцію на кордоні. Названі вимоги

Катерина Іванова
glavcom.ua
Українські перевізники влаштували полякам дзеркальну акцію на кордоні. Названі вимоги
Учасник акції, представник громадської організації «Перевізники західного регіону» Богдан Коваль
фото з відкритих джерел

«Є три ключові вимоги до української влади»

Вимоги українських перевізників, які 15 лютого почали протест на пункті перетину «Ягодин – Дорогуськ», направлені не лише на справедливу організацію руху на кордоні, а й стосуються особистої безпеки для водіїв українських вантажівок. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів автоперевізник Богдан Коваль.

Головна мета – не завадити полякам пересуватися, а привернути увагу української влади до проблем, з якими стикаються українські перевізники у Польщі

За його словами, головні вимоги українців направлені до української влади: «Щодо вимог, то найперше – перевізники хочуть справедливої організації перетинів кордону з боку Польщі та України. Аби не було такого, що поляки мають певну перевагу, коли вони на території Польщі об’їжджають чергу з українських водіїв і для них митні процедури суттєво швидші».

Богдан Коваль зауважує, що польські поліцейські допомагають польським вантажівкам з польськими водіями оминати черги українців.

Друга вимога, за словами автоперевізника, це активна участь влади, зокрема уряду, Міністерства інфраструктури у розблокуванні митних переходів, аби в подальшому українські перевізники так само могли вільно рухатися, як рухаються польські.

Остання, третя вимога, стосується особистої безпеки українських водіїв. Учасник акції наголошує, що багато хто з водіїв перебувають у черзі понад тиждень. У них закінчуються ресурси, харчування, не говорячи вже про пальне і деталі у випадку, якщо з ладу вийде авто.

«Так само є проблема збереження вантажу і транспортних засобів, які були заблоковані польською стороною (польськими протестувальниками). Всі ми бачили історію, коли поляки просто висипали зерно на землю. Є непоодинокі випадки, коли вночі з українських вантажівок знімають вартісні прилади, зокрема термописці, вони фіксують температуру в середині рефрижератора. Цей пристрій потрібен для контролю якості продукції. Найгірше те, що українські водії з польського боку зіштовхуються з тим, що польська поліція не бере у них заяви на те, аби зафіксувати подібні крадіжки», – розповів Богдан Коваль.

Він додав, що заявлена тривалість акції – один місяць. Потім вона буде продовжена, або може бути завершена достроково.

Стало відомо, що польські фермери готують блокаду всіх пунктів пропуску на кодоні з Україною. Фермери зазначають, що протестують проти неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення ЄС.

Згодом українські перевізники розпочали акцію протесту на пункті «Ягодин». Перевізники, які розставили біля КПП 50 вантажівок, заявили, що не мають наміру перекривати рух на пункті пропуску, адже їхній основний лозунг: «Вільний рух – перемога обох сторін». Однак вони обіцяють створити труднощі для польських водіїв, які будуть вʼїжджати в Україну.

Також Шмигаль обговорив з Туском блокаду кордону.

Прем'єр зазначив, що зараз спостерігається зростання імпорту, зокрема зернових, до ЄС з Росії та третіх країн. На думку прем'єра, Україна та Польща мають об'єднати зусилля для недопуску на європейський ринок російської продукції.

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Теги: кордон Польща ринок зерно протест Україна поліція харчування

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