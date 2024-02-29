Палата представників США готується до схвалення допомоги Україні в обхід спікера Джонсона

Браян Фіцпатрік зазначив, що петиція буде готова до підписання до початку березня

Республіканець Палати представників готує «петицію про звільнення» від допомоги Україні

Республіканець Браян Фіцпатрік готує спробу обійти спікера Палати представників США Майка Джонсона, щоб домогтися ухвалення допомоги Україні. Про це повідомляє Axios.

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Зазначається, що це рідкісний розрив із керівництвом Республіканської партії в Палаті представників, яке чинило опір проведенню голосування щодо допомоги Україні через сильну опозицію з боку правих.

Фітцпатрік повідомив журналістам, що готує так звану «петицію про звільнення», яка може призвести до голосування в Палаті представників, якщо вона збере 218 підписів. Така петиція потребуватиме підтримки з боку невеликої кількості республіканців, якщо припустити, що вона отримає підписи більшості демократів у Палаті представників.

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Цей маневр також потребує певного часу, а саме 30 днів, протягом яких Палата засідає, перш ніж її можна буде поставити на голосування.

Браян Фіцпатрік зазначив, що петиція буде готова до підписання до початку березня, і дав зрозуміти, що очікує, що вона збере кілька підписів республіканців.

Один республіканець у Палаті представників, виступаючи на умовах анонімності, повідомив Axios, що вони підпишуть петицію, «якщо не буде іншого прогресу». Однак Фітцпатрік також наголосив, що прохання про звільнення здебільшого слугує для того, щоб «чинити тиск, щоб щось зробити найближчим часом».

Зокрема Фітцпатрік сказав, що він ще не вирішив, яку версію допомоги Україні спробує винести на розгляд петиція про звільнення.

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Сенат ухвалив законопроєкт на суму 95 млрд доларів про допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, але Джонсон ясно дав зрозуміти, що не голосуватиме за нього в Палаті представників.

Фітцпатрік у контексті ухваленого Сенатом закону про допомогу Україні сказав, що не знає, чи збере він 218 голосів для петиції, оскільки відсутність безпеки кордонів є проблемою для багатьох республіканців.

Фітцпатрік разом із трьома своїми колегами-республіканцями та чотирма демократами представив законопроєкт на суму 66 млрд доларів, який передбачає скорочення військової допомоги Україні, допомогу Ізраїлю і Тайваню, а також зміни в прикордонній політиці.

Раніше повідомлялося, що Конгрес повернеться до питання допомоги Україні після того як американський уряд отримає фінансування.

Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

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Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер за підсумками зустрічі розповів, що спікер Палати представників Майк Джонсон неоднозначно дав зрозуміти, що хоче уникнути шатдауну (тимчасового припинення роботи американського уряду через те, що бюджет не ухвалили у встановлені терміни).

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс після переговорів також зазначив, що є оптимізм у питанні уникнення шатдауну.

Також Шумер розповів, що нове фінансування допомоги Україні стало «напруженим» компонентом переговорів у Білому домі.

За словами лідера демократів у Сенаті, спікера Джонсона закликали винести на голосування законопроєкт з грошима для нашої країни. «Це в його руках (Джонсона – «Главком»)», – додав Шумер.

Зокрема, спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон після зустрічі з іншими лідерами Конгресу й президентом Джо Байденом у Білому домі заявив, що й далі вважає пріоритетом розв'язання питання захисту кордону.