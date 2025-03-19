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Російські безпілотники атакували Слов'янськ: у місті спалахнула пожежа (відео)

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Російські безпілотники атакували Слов'янськ: у місті спалахнула пожежа (відео)
Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється
фото з відкритих джерел

Місцеві жителі повідомляють про пожежу у центрі міста

Сьогодні ввечері, близько 22:00, російські війська здійснили чергову атаку на Слов'янськ, використовуючи безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канали.

За словами місцевих жителів, після звуків пересування дронів у повітрі пролунало кілька потужних вибухів. За словами місцевих, у центрі міста зафіксовано пожежу.

Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.

Пожежа у центрі Слов'янська
Пожежа у центрі Слов'янська
фото: місцеві Telegram-канали

Ця атака є продовженням серії вечірніх нальотів на місто, які російські війська здійснюють майже на регулярній основі.

Нагадаємо, Україна здійснила масштабний обмін полоненими. Серед звільнених – оборонці Маріуполя та військові, які брали участь в курській операції. 175 воїнів вдалося звільнити у ході обміну і 22 – під час спеціальних заходів поза ним. Як зазначається, троє зі звільнених перебували під так званим слідством. Додому та до своїх побратимів повертаються 149 воїнів ЗСУ та чотири з Територіальної оборони, одинадцятеро представників Військово-морських сил, восьмеро нацгвардійців, у тому числі троє «азовців», та троє прикордонників.

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Теги: пожежа Донеччина безпілотник

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