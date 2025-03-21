Пункт перевалки нафти «Кавказька» палає третю добу: масштабна пожежа охопила всю базу

Наразі пожежа охопила всю ППН «Кавказька». Ліквідація вогню ускладнена масштабом полум’я

Нафтоперевалочний пункт «Кавказька», розташований у Краснодарському краї Росії, вже третю добу залишається охопленим вогнем після атаки, яка сталася в ніч на 19 березня. Масштабна пожежа, що почалася з вибуху, охопила всю базу, і її ліквідація досі триває. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські пабліки.

Почалася після атаки дронів, які прямували на нафтоперекачувальну станцію у місті Кропоткін. Вибух спричинив розгерметизацію резервуарів із нафтою, що призвело до масштабного займання. Площа пожежі вже перевищила 10 тисяч квадратних метрів, а вогонь поширився на всі резервуари бази.

Під час гасіння пожежі стався повторний вибух, що ускладнило роботу рятувальників. Двоє пожежників отримали легкі опіки та отруєння продуктами горіння, їх госпіталізували. Також пошкоджено три одиниці техніки.

Нафтоперевалочний пункт «Кавказька» є важливим для РФ об’єктом для транспортування нафти на експорт. Комплекс включає:

Залізничний нафтовий термінал, який забезпечує перевалку нафти з залізничних цистерн.

З’єднувальний трубопровід завдовжки 15,7 км, що сполучає базу з нафтоперекачувальною станцією «Кропоткінська». Ця станція входить до системи Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

Через цей пункт нафту постачають такі великі компанії, як «Сургутнафтогаз», «Газпром нафта», «Юганськнафтогаз», ТНК, «Роснафта» та «ЛУКОЙЛ». База відіграє ключову роль у забезпеченні експорту нафти, що робить її стратегічно важливим об’єктом.

Масштабна пожежа на базі «Кавказька» вже призвела до значних втрат. Викид нафти та нафтопродуктів у повітря створює екологічну загрозу для регіону. Крім того, знищення бази може вплинути на експортні поставки нафти, що матиме економічні наслідки.

Пожежа на нафтоперевалочному пункті «Кавказька» продовжує залишатися неконтрольованою через ряд факторів, які можуть спричините повне знищення бази. Так, вогонь розповсюдився і знищує усі резервуари з нафтою та прилеглу територію. Також через розгерметизацію резервуарів відбуваються повторні вибухи, які спричиняють викиди палаючої нафти. Це ускладнює роботу пожежників і призводить до подальшого поширення вогню. Інтенсивне горіння нафти створює надзвичайно високу температуру, яка руйнує металеві конструкції резервуарів, трубопроводів та іншого обладнання. Це робить відновлення бази практично неможливим. Незважаючи на залучення понад 450 пожежників і 181 одиниці техніки, локалізувати пожежу досі не вдалося. Через масштаб пошкодження відновлення бази може бути економічно недоцільним.

Нагадаємо, дрони атакували найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані. В ніч на 19 березня дрони атакували Краснодарський край. Повідомляється, що дрони летіли курсом на нафтоперекачувальну станцію у місті Кропоткін.