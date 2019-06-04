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    Політика

    ЦВК дозволила спостерігати за виборами вже 135 організаціям

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    ЦВК дозволила спостерігати за виборами вже 135 організаціям

    Комісія дозволила громадським організаціям мати офіційних представників на виборах в Раду

    Центральна виборча комісія (ЦВК) надала дозвіл 135 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів у Верховну раду.

    Про це повідомляє Центрвиборчком.

    Як повідомляється, в понеділок, 3 червня, комісія розглянула відповідні клопотання та надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів у Раду.

    Нагадаємо, ЦВК затвердила розподіл коштів державного бюджету, виділених на проведення позачергових виборів до Верховної ради. 

    ЦВК
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