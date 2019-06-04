ЦВК дозволила спостерігати за виборами вже 135 організаціям
Комісія дозволила громадським організаціям мати офіційних представників на виборах в Раду
Центральна виборча комісія (ЦВК) надала дозвіл 135 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів у Верховну раду.
Про це повідомляє Центрвиборчком.
Як повідомляється, в понеділок, 3 червня, комісія розглянула відповідні клопотання та надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів у Раду.
Нагадаємо, ЦВК затвердила розподіл коштів державного бюджету, виділених на проведення позачергових виборів до Верховної ради.