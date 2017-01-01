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    Тука побачив агентів Кремля по всій території України

    Агенти ворожої держави присутні на всій території нашої держави, запевняє заступник міністра
    Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що агенти Росії присутні по всій території України. Про це він заявив у ефірі програми «Свобода слова», повідомляє «Укрінформ». «Ці люди - хочете, називайте їх агентами впливу, хочете, називайте їх шпигунами,
    • Сьогодні, 04:49
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    Георгій Тука
    Георгій Тука

    Агенти ворожої держави присутні на всій території нашої держави, запевняє заступник міністра

    Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що агенти Росії присутні по всій території України.

    Про це він заявив у ефірі програми «Свобода слова», повідомляє «Укрінформ».

    «Ці люди - хочете, називайте їх агентами впливу, хочете, називайте їх шпигунами, розвідниками, «п’ятою колоною», будь-як. Ці агенти ворожої держави присутні на всій території нашої держави», - сказав Тука.

    За його словами, концентрація цих агентів Кремля на Донеччині чи Луганщині не є меншою, ніж у Верховній Раді чи на Закарпатті.

    «Вони є всюди, вони є в ЗМІ, вони є у владних структурах, в правоохоронних органах, в людях, які себе позиціонують як громадські діячі, в неурядових громадських організаціях», - наголосив заступник міністра.

    Декілька днів тому екс-міністр оборони Анатолій Гриценко заявив, що Тука став «штатним порохоботом».

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