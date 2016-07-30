«Швидко скурвився». Колишній міністр оборони пояснив, чому тепер не подасть руку Туці

Анатолій Гриценко заявив, що Тука став «штатним порохоботом»

Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко відкинув заяви, які прозвучали на його адресу від заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки, і заявив, що більше не подасть тому руки. Відповідну заяву екс-міністр опублікував на своїй сторінці у Facebook. Гриценко заявив, що Тука став «штатним



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Анатолій Гриценко заявив, що Тука став «штатним порохоботом»

Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко відкинув заяви, які прозвучали на його адресу від заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки, і заявив, що більше не подасть тому руки. Відповідну заяву екс-міністр опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Гриценко заявив, що Тука став «штатним порохоботом».

«Був час, коли Георгій Тука справляв враження нормальної людини. Але пішов у владу - й іспиту на порядність не витримав. Став штатним порохоботом, поряд з вінниками, розенблатами, чорноволами, уколовими, паліями, березовцями та іншими істотами. Після останнього ефіру Туки на ЗІКу, де той на догоду гаранту вдався до чергового оббріхування на мою адресу - видалив «френда» і повідомив, що руки більше не подам», - написав він.

Екс-міністр також оприлюднив скріншот повідомлення, яке він надіслав Туці. Гриценко звинуватив чиновника у тому, що той «скурвився».

«Думав, що Ви людина з твердими цінностями. Виявилося, звичайна політична тварина», - сказано у повідомленні.

Раніше у телеефірі Тука заявив, що усі без винятку міністри оборони винні у ганебному стані Збройних сил, який спостерігався перед війною з агресором.

«На жаль, військовим шляхом Україна поки що не здатна дати належну відсіч ворогу. Це не значить, що цього ніколи не буде, до цього треба прагнути і ставати сильнішими. Адже варто згадати, що ми отримали в спадок від попередніх очільників оборони, і, підкреслюю, без винятку жодного персонажу, і навіть тих, хто намагається сьогодні балотуватися на посаду президента України», – сказав він.