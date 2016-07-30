«Швидко скурвився». Колишній міністр оборони пояснив, чому тепер не подасть руку Туці
- Вчора, 19:49
-
Розсилка
Анатолій Гриценко заявив, що Тука став «штатним порохоботом»
Колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко відкинув заяви, які прозвучали на його адресу від заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки, і заявив, що більше не подасть тому руки. Відповідну заяву екс-міністр опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Гриценко заявив, що Тука став «штатним порохоботом».
«Був час, коли Георгій Тука справляв враження нормальної людини. Але пішов у владу - й іспиту на порядність не витримав. Став штатним порохоботом, поряд з вінниками, розенблатами, чорноволами, уколовими, паліями, березовцями та іншими істотами. Після останнього ефіру Туки на ЗІКу, де той на догоду гаранту вдався до чергового оббріхування на мою адресу - видалив «френда» і повідомив, що руки більше не подам», - написав він.
Екс-міністр також оприлюднив скріншот повідомлення, яке він надіслав Туці. Гриценко звинуватив чиновника у тому, що той «скурвився».
«Думав, що Ви людина з твердими цінностями. Виявилося, звичайна політична тварина», - сказано у повідомленні.
Раніше у телеефірі Тука заявив, що усі без винятку міністри оборони винні у ганебному стані Збройних сил, який спостерігався перед війною з агресором.
«На жаль, військовим шляхом Україна поки що не здатна дати належну відсіч ворогу. Це не значить, що цього ніколи не буде, до цього треба прагнути і ставати сильнішими. Адже варто згадати, що ми отримали в спадок від попередніх очільників оборони, і, підкреслюю, без винятку жодного персонажу, і навіть тих, хто намагається сьогодні балотуватися на посаду президента України», – сказав він.