Тука розповів, як завдяки нардепам підприємства Фірташа у Криму оминають санкції

На всій території АРК діє два підприємства, які продовжують бути формально зареєстрованими в законодавчому полі України

На території Криму працюють два підприємства олігарха Фірташа, які продовжують бути формально зареєстрованими в Україні завдяки закону про вільну економічну зону. Завдяки цьому підприємства можуть, оминаючи санкції, продавати свою продукцію за кордон без сплати жодної копійки в бюджет України. Про це в ефірі на телеканалі ZIK заявив заступник



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Георгій Тука

На всій території АРК діє два підприємства, які продовжують бути формально зареєстрованими в законодавчому полі України

На території Криму працюють два підприємства олігарха Фірташа, які продовжують бути формально зареєстрованими в Україні завдяки закону про вільну економічну зону. Завдяки цьому підприємства можуть, оминаючи санкції, продавати свою продукцію за кордон без сплати жодної копійки в бюджет України.

Про це в ефірі на телеканалі ZIK заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

«Мені було незрозуміло, навіщо в текст законопроекту про засади державної політики щодо Донецької і Луганської області залучати тези, які стосуються Криму, адже щодо окупованого півострова є інший закон. Четвертий пункт дуже цікавий: «Визнати таким, що втратив чинність закон України про створення вільної економічної зони «Крим». Справа в тому, що на сьогоднішній день, діями наших шановних народних депутатів, був прийнятий закон «Про створення вільної економічної зони «Крим», – зазначив заступник міністра.

Зокрема, за словами посадовця, тепер на всій території АРК діє два підприємства, які продовжують бути формально зареєстрованими в законодавчому полі України.

«Спробуйте вгадати, які це підприємства? Обидва належать пану Фірташу. Пан Фірташ зареєстрував підприємства-близнюки у законодавчому полі Росії і платить всі податки РФ. А так як ці підприємства продовжують залишатись в юридичному полі України і так як вони перебувають у вільній економічні зоні пан Фірташ нічого не платить в український бюджет. Проте, підприємства зареєстровані в Криму підпадають під санкції і він би не мав можливості продавати на експорт продукцію. Чудова корупційна схема», – пояснив Тука.

Окрім цього, Тука додав, що йому особисто, як громадянину було б дуже цікаво побачити голосування в залі ВР саме з одного цього пункту.

«Якби один цей пункт винести в зал на голосування, то можна було б побачити результати, хто підтримує олігарха», – підсумував посадовець.