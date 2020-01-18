Названо головну причину забруднення повітря у столиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На стан повітря впливають метеорологічні умови

В Управлінні екології та природних ресурсів КМДА стверджують, що забруднення повітря у столиці відбувається через суху, безвітряну погоду та температурну інверсію.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, у відділі екології зазначили, що через подібні метеорологічні умови не відбувається вертикальне розсіювання зважених часток і забруднюючих речовин, які накопичуються у приземному шарі атмосфери і саме це стає причиною високого рівня забруднення повітря у Києві.

Також вони додають, що за прогнозами Укргідрометцентру все зміниться після випадання опадів, посиленням вітру і зниження температури.

Для того, щоб мінімізувати потрапляння шкідливих речовин з повітря в організм, фахівці радять уникати прогулянок біля автомобільних магістралей, проводити вологе прибирання та збільшити кількість споживання води.

Водночас у КМДА стверджують, що згідно даних ЦГО ім. Б. Срезневського за 16 січня 2020 року, були зафіксовані перевищення середньодобових концентрацій забруднюючих речовин діоксиду азоту та діоксиду сірки в місцях скупчення автомобільного транспорту (пл. Бессарабська, пл. Деміївська, бульвар Лесі Українки).

Відомо, що у цьому році будуть побудовані перші чотири пости моніторингу атмосферного повітря на лівому березі Києва, також розпочнеться будівництво системи хімічного очищення на сміттєспалювальному заводі «Енергія».

Як повідомлялося, 18 січня, на Другий Святий вечір в Україні переважатиме нетипова для січня погода. Вдень буде плюсова температура, хмарно з проясненнями.

Нагадаємо, киян просять пересісти на громадський транспорт через забруднення повітря.