Синоптики попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах



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Сніголавинна небезпека зберігатиметься 18-20 січня

Синоптики попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах.

Про це повідомляє в Facebook відділ гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Зокрема, сніголавинна небезпека зберігатиметься 18-20 січня.

«Попередження! 18-20 січня у Карпатах зберігається низька сніголавинна небезпека (1 рівень). Будьте уважні та обережні в горах!», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня у Карпатах випало 60 см снігу.

Раніше синоптики розповіли, яка погода очікується протягом 2020 року.

Цей рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Тобто з м'якою зимою, затяжною весною, спекотним літом і нестачею опадів. Але очікується більше ураганів і повеней.

Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.