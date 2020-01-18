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    Синоптики попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах

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    Сніголавинна небезпека зберігатиметься 18-20 січня

    Синоптики попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах.

    Про це повідомляє в Facebook відділ гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

    Зокрема, сніголавинна небезпека зберігатиметься 18-20 січня.

    «Попередження! 18-20 січня у Карпатах зберігається низька сніголавинна небезпека (1 рівень). Будьте уважні та обережні в горах!», - сказано у повідомленні.

    Нагадаємо, минулого тижня у Карпатах випало 60 см снігу.

    Раніше синоптики розповіли, яка погода очікується протягом 2020 року.

    Цей рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Тобто з м'якою зимою, затяжною весною, спекотним літом і нестачею опадів. Але очікується більше ураганів і повеней.

    Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.

    Facebook Карпати (гори) повітря небезпека
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