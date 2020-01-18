Синоптики попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах
Сніголавинна небезпека зберігатиметься 18-20 січня
Синоптики попереджають про загрозу сходження лавин у Карпатах.
Про це повідомляє в Facebook відділ гідропрогнозів Українського гідрометцентру про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.
Зокрема, сніголавинна небезпека зберігатиметься 18-20 січня.
«Попередження! 18-20 січня у Карпатах зберігається низька сніголавинна небезпека (1 рівень). Будьте уважні та обережні в горах!», - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня у Карпатах випало 60 см снігу.
Раніше синоптики розповіли, яка погода очікується протягом 2020 року.
Цей рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Тобто з м'якою зимою, затяжною весною, спекотним літом і нестачею опадів. Але очікується більше ураганів і повеней.
Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.