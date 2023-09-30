Обстріл Вінницької області та атака на РФ: головне за ніч

У ніч на 20 вересня в селищі Погар Брянської області Російської Федерації пролунали вибухи та було порушено електропостачання

Генерал Міллі пішов у відставку та розкритикував Трампа. У ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів з повітря по Вінницькій області. У ніч на 20 вересня в селищі Погар Брянської області Російської Федерації пролунали вибухи та було порушено електропостачання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росія атакувала Вінничину

У ніч проти 30 вересня окупанти завдали ударів з повітря по Вінницькій області. Є влучання в об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов в Telegram.



Російські війська обстріляли Вінницьку область. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про «Шахеди» на території регіону.

В обласній військовій адміністрації повідомили про влучання в об'єкт інфраструктури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також про «прильоти» заявили у Калинівській міській раді.

Блекаут у Брянській області РФ

У ніч на 20 вересня в селищі Погар Брянської області Російської Федерації пролунали вибухи та було порушено електропостачання. Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, сталося загоряння на підстанції, у кількох населених пунктах регіону зникло світло.

Як повідомляє губернатор регіону Олександр Богомаз, селище залишилось без енергопостачання через атаку на підстанцію. При цьому місцеві повідомляють мінімум про чотири звуки вибухів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вибухи на Білгородщині

Над російським Білгородом і Білгородським районом нібито працювала ППО і збила «повітряні цілі». Про це повідомляє губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у своєму Telegram-каналі.

«Над Білгородом і Білгородським районом спрацювала система ППО – збито повітряні цілі на підльоті до міста», – написав він.

Очевидці повідомляють про 12-15 ракет, які вилетіли та вибухнули в небі.

Блінкен заявив, що шатдаун може вплинути на нацбезпеку США

Глава Державного департаменту США, Ентоні Блінкен, вірить, що урядовий шатдаун може вплинути на національну безпеку Америки та закликав Конгрес не допустити цього. Про це він заявив на пресконференції.

Блінкен наголосив, що припинення роботи американського уряду миттєво ускладнить функціонування Державного департаменту. Він зазначив, що відомство готується до ймовірного шатдауну, але закликав Конгрес «не йти на цей крок».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми серйозно зосереджені на тому, щоб уникнути цього, щоб наші ресурси були спрямовані на просування та захист національної безпеки. І, безумовно, на те, щоб ми могли виконувати функції, які необхідні для захисту життя, власності та загальної безпеки», – зазначив Ентоні Блінкен.

Генерал Міллі пішов у відставку та розкритикував Трампа

Високопоставлений генерал США Марк Міллі пішов у відставку в п’ятницю після чотирьох років перебування на посаді. Про це повідомляє Reuters.

Під час своєї останньої промови на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів Міллі натякнув на колишнього президента США Дональда Трампа, назвавши його «диктатором-наслідувачем».

«Ми не присягаємо королю чи королеві, тирану чи диктатору. Ми не присягаємо диктатору-наслідувачу. Ми не присягаємо окремій людині. Ми присягаємо Конституції», – зазначив генерал.

Своєю чергою, президент Сполучених Штатів Америки, Джо Байден, охарактеризував Міллі як «непохитного перед обличчям небезпеки». Він нагадав, як Міллі «раз перетнув мінним полем, щоб заборонити проїзд двом бойовим танкам, які евакуювали поранених військовослужбовців».

«Марк, ваше партнерство було для мене безцінним», – додав глава держави.

Під час церемонії на об’єднаній базі Майер Хендерсон-Хол поблизу Вашингтона з маршируючими оркестрами та корпусом дудок і барабанів у червоному мундирі Міллі передав командування ексголовнокомандувачу американських Військово-повітряних сил Чарльзу К. Брауну.

До слова, триває 584-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 44 бойових зіткнення.