Французькі експерти висловили певний скепсис щодо танків Abrams

Французька газета Le Figaro, спираючись на коментарі військових фахівців, скпетично віднеслась до постачанню Україні американських танків Abrams, які важко обслуговувати в реальних бойових умовах, крім того, вони нібито можуть «раптово вибухати».

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Перші американські танки Abrams дійсно прибули, оголосив у понеділок президент Володимир Зеленський, вітаючи цю хорошу новину, у той час, коли його армія намагається скористатися останніми тижнями сприятливої ​​погоди перед сезоном холодів. «Хороші новини від міністра Умєрова. Abrams вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Шукаємо нові контракти, розширюємо географію постачання», – сказав Зеленський у Telegram, не уточнивши, скільки цих машин поставлено. Він заявив, що «вдячний союзникам за виконані обіцянки».

У статті Le Figaro під назвою «В Україні розповіли, які американські танки доставлять на фронт» йдеться, що «через кілька місяців після британських Challengers та німецьких Leopards потужні американські танки Abrams нарешті прибули до України». Як пише Le Figaro, «ці танки того ж покоління, що й німецькі Leopards, що надійшли на озброєння у 1980-х роках, але вони значно складніші в обслуговуванні».

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Колишній командир французького батальйону танків Leclerc Ян Буавен повідомив: «Справжній недолік Abrams полягає у високому рівні необхідного технічного обслуговування та матеріального забезпечення. Для обслуговування турбін потрібно набагато більш підготовлений персонал, ніж для дизельних двигунів. А погана герметизація боєкомплекту є ще однією проблемою Abrams – танк може вибухнути при попаданні в місце зберігання снарядів», – сказав французький військовий.

Ці танки Abrams доповнюють арсенал західних танків – британських Challenger 2, німецьких Leopard 1 і 2 – поставлених українцям. Як зазначає New York Times, ці перші «Абрамси» були доставлені до Києва «на місяці раніше» початкового графіка. Їхнє прибуття на територію відбувається у вирішальний момент для української армії, яка має намір продовжувати контрнаступ, незважаючи на погіршення погодних умов, як пояснив генерал Олександр Тарнавський, який командує українськими військами в Запорізькій і Донецькій областях

Прибуття до України Abrams не зміг не прокоментувати у вівторок «рупор», російського диктатора Дмитро Пєсков. «Танки Abrams – серйозна зброя», – визнав він, перед тим як попередити, повторивши слова Володимира Путіна, що «вони теж горітимуть». Він пообіцяв, що їхній вихід на поле бою нібито «не змінить балансу сил» між російською та українською арміями.

Нагадаємо, як повідомлялося, у середині вересня Україна очікує отримання перших десяти американських танків Abrams з загальної кількості 31 обіцяного США технічного арсеналу.