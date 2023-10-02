Microsoft припинив продовження ліцензій російським компаніям
Із 30 вересня росіяни не можуть відновити наявні підписки
Із 30 вересня Microsoft більше не продовжує ліцензії для російських компаній. Вони більше не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси. Про це у своєму Telegram-каналі розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Тепер російські клієнти корпорації не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси на кшталт Microsoft 365.
«Софт у рф має бути, як в печерних людей. Відповідальність за війну має відчувати кожен з росіян», – прокоментував Єрмак.
Нагадаємо, у серпні Microsoft повідомив компанії в Росії про те, що припиняє продовження ліцензій для операційних систем Windows з 30 вересня. Microsoft більше не може приймати платежі на місцевий банківський рахунок як оплату за свої послуги в Росії. Однак активні на той момент підписки будуть діяти до кінця терміну оплати. У майбутньому їх буде не можна продовжити.
Відтак, російські компанії не зможуть отримувати оновлення для забезпечення безпеки інформації. Зокрема, через це у РФ почали шукати альтернативні операційні системи, такі як Linux або macOS.
Раніше повідомлялося, що американська компанія Microsoft заборонила користувачам із Росії завантажувати Windows 10 та 11 з офіційного сайту.
До слова, ще в березні 2022 року в компанії оголосили, що припиняють усі продажі продуктів та послуг Microsoft у Росії через напад російської армії на Україну.
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