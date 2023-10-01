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Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 1 жовтня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 1 жовтня
фото з відкритих джерел

Максимальна температура в неділю – 27° 

У неділю, 1 жовтня, очікується невелика хмарність, а місцями пройде короткочасний дощ. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У північних регіонах, у Вінницькій області, а подекуди й у західних областях буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. На решті території прогнозують невелику хмарність, без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. У західних областях місцями пориви можуть сягнути 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів та в Криму 15-20°. Удень у західних та північних областях 16-21°, а в інших регіонах коливатиметься від 22 до 27°.

Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 1 жовтня фото 1

1 жовтня на Київщині очікується хмарність з проясненнями. Місцями може бути невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, буде зі швидкістю 5-10 м/с.

На Київщині температура вночі сягатиме 9-14°, протягом дня очікується 16-21°. У Києві вночі передбачають 12-14°, а вдень стовпчики термометра покажуть близько 20°.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр дощ погода

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