Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 1 жовтня

Максимальна температура в неділю – 27°

У неділю, 1 жовтня, очікується невелика хмарність, а місцями пройде короткочасний дощ. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У північних регіонах, у Вінницькій області, а подекуди й у західних областях буде хмарно з проясненнями. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. На решті території прогнозують невелику хмарність, без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. У західних областях місцями пориви можуть сягнути 15-20 м/с.

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Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів та в Криму 15-20°. Удень у західних та північних областях 16-21°, а в інших регіонах коливатиметься від 22 до 27°.

1 жовтня на Київщині очікується хмарність з проясненнями. Місцями може бути невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, буде зі швидкістю 5-10 м/с.

На Київщині температура вночі сягатиме 9-14°, протягом дня очікується 16-21°. У Києві вночі передбачають 12-14°, а вдень стовпчики термометра покажуть близько 20°.