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День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
Щорічно першої неділі жовтня відзначається День учителя
колаж: glavcom.ua

Сьогодні чудова нагода подякувати вчителям за їхню неоціненно важливу роботу

У неділю, 4 жовтня 2026 року, в Україні святкують День працівників освіти, або День вчителя. В цей день слід віддати шану всім тим, хто в умовах повномасштабної війни Росії проти нашої країни продовжує ділитися своїми знаннями та невтомно працює заради освіченості української нації.

В Україну свято прийшло ще з СРСР, де його вперше відзначили ще 1965 року. Після проголошення незалежності України святкування було встановлено указом президента Леоніда Кучми у 1994 році.

Оскільки День вчителя щороку припадає на першу неділю жовтня, у школах його зазвичай святкують у п’ятницю. Пропонуємо привітати вчителів листівками й побажаннями у прозі та віршах.

Побажання на День вчителя

Найкращі побажання в День вчителя! Нехай у вас завжди будуть талановиті, здібні та вдячні учні. Бажаємо величезного натхнення. Отримуйте від своєї роботи задоволення!

***

Прийміть привітання з Днем вчителя! Нехай ваші щасливі очі завжди сяють, а душа буде сповнена добра і спокою! Бажаємо вам удачі в усіх починаннях і справах, оригінальних ідей і блискучих успіхів! Щиро дякуємо вам за те, що кожен ваш урок неймовірно захопливий і цікавий, і нехай так буде завжди!

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З Днем вчителя! Ваша щоденна праця змінює життя багатьох людей, і це варте величезної поваги. Бажаємо вам терпіння в навчанні, мудрості в рішенні завдань та щасливих моментів з вашими учнями. Нехай ваше серце буде завжди відкритим для нових можливостей!

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Дорогий вчителю! Сьогодні ваше свято, і ми хочемо висловити вдячність за вашу невтомну працю. Ви не просто навчаєте, а надихаєте, підтримуєте і відкриваєте нові горизонти для наших дітей. Нехай ваша педагогічна діяльність приносить вам тільки радість, а в житті панують щастя та гармонія!

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Дорогі вчителі! Сьогодні – ваше свято, день, коли ми можемо виразити вдячність за вашу неоціненну роботу. Ви – керманичі на шляху знань, ви – наша надія на майбутнє. Із Днем вчителя!

***

Дорогий вчителю, ви – не тільки педагог, але і друг, підтримка та приклад для наших дітей. Ваша здатність знайти індивідуальний підхід до кожного учня по-справжньому вражає. Дякуємо вам за цілеспрямованість, терпіння та велику любов до вашої роботи. Бажаємо відчувати силу та натхнення кожного дня вашої педагогічної кар'єри, а також здоров'я, щастя та радості!

***

Дорогий вчителю, наш дружний клас дякує вам за щоденну важку роботу над нашими особистостями! Ми захоплюємося вами: за наполегливість і безтурботність, за любов і терпіння, за мудрі поради і грамотне навчання!

Привітання до Дня вчителя у віршах

Спасибі вам, вчителі,
Що йдем сміливо по Землі,
Що знаєм все про океани,
І чули навіть про лимани...
За Трою і за Карфаген,
За бензохлоропропілен,
За не і ні, за двічі два,
За ваші теплії слова.
За всі знання, що дали нам,
За це ми дякуємо вам!

***

Жовтень щедрий на барви осінні
День вчителя – свято ж яке!
Освітянській великий родині
Дітвора шле вітання палке!
Сьогодні усі надзвичайно красиві,
Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!
Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,
Щоб зорями сяяли вчительські очі,
А учні у школі трудились на славу,
І вище ваш труд цінувала держава!

***

Про вчителів є думка особлива:
Завжди такі розумні і красиві,
Такі начитані і все на світі знають,
І терпеливо, мудро нас навчають!
У день Всесвітній вчителям пошана,
Хай сила ваша буде нездоланна,
Хай люблять, поважають дуже діти,
Дарують вам і усмішки, і квіти!
Нехай колеги люблять і цінують,
Художники портрети намалюють,
А композитори вам музику складають,
І співаки вас в пісні прославляють!

***

Вчителю! Пораднику і друже!
Ви вибрали дорогу непросту.
Ми вам сьогодні дякуємо дуже
За вашу працю вчительську святу!
Тим, хто пізнати добро допоміг,
Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,
Тим, хто нам крила дарує щодня,
Тим, хто відкрив нам жагу пізнання,
Тим, чия праця важка, непроста,
Тим, чиє слово добром пророста,
Тим, хто відкрив нам науки світання
Наші святкові і щирі вітання!

***

Вчителем не кожен може бути,
Не кожне серце вміє говорить...
Вчитель лише той, хто вміє чути,
Окрилити, навчити і любить.

Тендітну душу ласкою зігріти
І добротою ниву засівать,
Безмежно, щиро цілий світ любити
І дітям усього себе віддать.

***

Вас з Днем вчителя вітаю!
Щиро Вам я побажаю,
Щоб Вас учні шанували,
Всі невзгоди відступали.
Миру, затишку, надії,
Завжди щоб збувались мрії!

***

Ми хочемо вас привітати
У цей святковий осінній день
Тепла і сонечка побажати
І щоб радісно вам було кожен день!
Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад – на роботі, в сім'ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!
Хай учні шанують, повагу дарують,
Злагода й мир у житті хай панують!

Листівки до Дня вчителя

День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах фото 1
фото: Pinterest
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах фото 2
фото: Pinterest
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах фото 3
фото: Pinterest
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах фото 4
фото: Pinterest
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах фото 5
фото: Pinterest
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах фото 6
фото: Pinterest
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах фото 7
фото: Pinterest
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах фото 8
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах фото 9
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах фото 10
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах фото 11
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах фото 12
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах фото 13
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах фото 14
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах фото 15

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року в Україні запрацював новий механізм оплати праці освітян. За даними Міносвіти, повна місячна зарплата шкільних учителів з урахуванням надбавок і доплат може становити від 16,6 тис. до 37 тис. грн нарахованими.

Також уряд зберіг щомісячну доплату у розмірі 2600 грн для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі. Виплати передбачені для 23,6 тис. педагогів у 614 школах.

Водночас у вересні освітяни почали публікувати суми перших авансів за новими правилами. Деякі педагоги повідомляли про виплати лише 1250–1500 грн, що спричинило дискусію в соцмережах.

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Теги: освіта вчитель свято

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