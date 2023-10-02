Святкування дня створення УПА: чому розсварилися українці

Раніше День створення Української повстанської армії відзначався 14 жовтня, проте з переходом ПЦУ на новоюліанський каландер дата святкування свята змінилась

Із переходом Православної церкви України на новоюліанський календар частина церковних свят у вересні 2023 року почала відзначатися в інші дати. Зміни торкнулися і великого свято Покрови – церковне свято з 14 жовтня перенесли на 1 жовтня. Відповідно, зміни торкнулись і святкування низки свят, які були прив'язані до Покрови – відтепер День захисників та захисниць України відзначається 1 жовтня, а не 14. Проте в українських соцмережах триває бурхливе обговорення, коли правильно святкувати День створення Української повстанської армії, який також раніше припадав на церковне свято Покрови.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Історик, колишній голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає, що, незважаючи на перенесення свята Покрови і Дня захисників і захисниць України на 1 жовтня, День Української повстанської армії слід залишити 14 жовтня.

«День створення УПА –14 жовтня, бо це історична дата, а не релігійне свято. Вона не переноситься через зміни церковного календаря», – аргументував В’ятрович.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому В’ятрович поширив фотокопію тексту постанови Української головної визвольної ради від 30 травня 1947 року, в якій ідеться про те, що «для зафіксування історичного моменту» – постання на Поліссі 1942 року перших збройних відділів УПА – «визначається день 14 жовтня 1942 року днем повстання УПА».

«Для вшанування цього моменту день 14 жовтня, що збігається з історичним козацьким святом Покрови, вводиться як святковий день УПА», – сказано в постанові.

Згідно з історичною постановою, яку поширив Володимир В'ятрович, День створення УПА має святкуватися 14 жовтня

«Дата 14 жовтня в контексті створення УПА – не лише символічна прив’язка до Покрови. Німці в 1942 році вже 16 жовтня звітували, що «націоналісти вперше зібралися в районі Сарн», а саме там творилися перші відділи УПА», – додав В’ятрович.

Не всі користувачі соцмережі погодилися з таким трактуванням. Багато коментаторів назвали твердження В’ятровича спірним.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Із самого документа видно, що 14 жовтня було взято [як День УПА] саме тому, що це свято Покрова, яке традиційно вшановувалося козацтвом. А «перші збройні відділи» постали «у місяці жовтні» – тобто без визначення конкретної дати», – прокоментував митрополит Євстратій (Зоря), речник Священного синоду ПЦУ.

В’ятрович на це парирував: «Не лише тому. Були історичні події, не повʼязані зі святом».

Політичний діяч Юрій Михальчишин вважає, що дату вшанування УПА слід залишити на 14 жовтня. Пояснює він це тим, що дата історична.

«У жовтні 1942 року на Поліссі постали перші збройні відділи, що дали початок Української Повстанської Армії. 1) Для зафіксування цього історичного моменту визначається день 14-го жовтня 1942 року днем постання УПА. 2) Для вшанування цього моменту день 14-го жовтня, що збігається з історичним козацьким святом Покрови, вводиться як святковий день УПА», – наводить Михальчишин фрагмент з історичної постанови Української головної визвольної ради.

У коментарях до допису триває обговорення, адже в історичній постанові написано, що день створення УПА «збігається з історичним козацьким святом Покрови», проте Михальчишин запевнив: «збігається» означає «співпало» в 1942 році. Свято це світське, церковним календарем не передбачене, тож якщо цей календар змінився, то рішення УГВР від 1947 року ніхто не скасував і не скасовуватиме, і в націоналістичному середовищі День УПА був, є, і буде 14 жовтня».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Історик та журналіст Вахтанг Кіпіані наполягає на тому, що знакових подій саме 14 жовтня 1942 року не відбувалося.

«Я прочитав більше двадцяти річників «ШП» («Шляху перемоги»– газета ОУН (б) – «Н»). Не пригадую, щоб ветерани УПА пишались або бодай постійно апелювали саме до подій цього дня. На відміну від «датських” подій Крут, Базару, 30 червня, смерті Коновальця тощо», – зазначив він.

Нагадаємо, донедавна на православне свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, припадали також День захисників і захисниць України (запроваджений 2014 року), День українського козацтва та День УПА. Через реформу церковного календаря в Україні, яку провели ПЦУ й УГКЦ, з 2023 року святкування Дня захисників перенесено на 1 жовтня. Було відкориговано дати ще кількох державних свят.