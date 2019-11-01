Туман та заморозки: прогноз погоди в Україні на 1 листопада



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вночі та вранці у західних, місцями північних та центральних областях туман Фото: Главком

У Києві в п'ятницю температура вдень становитиме 5-7° тепла

В Україні сьогодні, 1 листопада, синоптики не прогнозують опадів, температура вночі 1-6° морозу, на Лівобережжі місцями до –10°; вдень середня температура складе 3-8° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Без істотних опадів. Вночі та вранці у західних, місцями північних та центральних областях туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на Лівобережжі місцями 7-10° морозу; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні Одещині до 12°, у східних областях 0-3° тепла», - зазначається у повідомленні.

У Києві в п'ятницю також без істотних опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 5-7° тепла.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди в Україні на листопад.