Рівень забруднення повітря у Києві зашкалює



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У Києві зафіксовано перевищення у кілька разів допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі

Минулого тижня, з 22 по 28 жовтня, у повітрі Києва відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані своїх стаціонарних постів спостережень.

Так, зафіксовано перевищення за середньодобовим вмістом:

завислих речовин – у 1,1-1,4 раза на проспекті Перемоги (поблизу метро «Святошин»), Бессарабській площі, вулиці Каунаській, бульварі Лесі Українки, Оболонському проспекті, Деміївській площі;

діоксиду сірки – у 2,5-3,1 рази на площах Бессарабській і Деміївській, проспектах Перемоги і Оболонському; у 1,6-2,4 раза – на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДКс.д.;

оксиду вуглецю – лише 22 жовтня у 1,2 раза на Оболонському проспекті, площах Бессарабській та Деміївській;

діоксиду азоту – у 4,1-5,2 рази – на вулицях Каунаській, Семена Скляренка, площах Бессарабській, Перемоги, Деміївській проспектах Перемоги та Оболонському; у 2,8-3,8 рази – на усіх інших постах спостережень, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.

формальдегіду – у 3,1-3,2 рази – на вулиці Семена Скляренка та Деміївській площі; у 2,4-2,8 раза на усіх інших постах, крім проспекту Науки.

Повідомляється, що всього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії, де проводились щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, з 22 по 28 жовтня 2019 року було проаналізовано 1557 проб повітря.

«У порівнянні з попереднім тижнем рівень забруднення атмосферного повітря міста дещо підвищився, що пов’язано із метеорологічними умовами. Антициклональний характер погоди з температурними інверсіями та застоями повітря сприяв накопиченню шкідливих домішок у повітрі. Більш помітне підвищення вмісту забруднювальних домішок зафіксовано на початку тижня (22-23 жовтня). Сильні тумани, особливо в період з 24 по 25 жовтня, сприяли перезволоженню повітря та деякому вимиванню шкідливих домішок з атмосфери, тобто в даному випадку тумани зіграли корисну дію – зменшили рівень забруднення повітря наприкінці тижня», - інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За її даними, на найближчі дні у Києві очікується зниження температури повітря та посилення швидкості вітру. Такі метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у атмосфері.

Нагадаємо, минулого тижня температурна інверсія спричинила густий туман у столиці. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.