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    Новини

    Рівень забруднення повітря у Києві зашкалює

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    Рівень забруднення повітря у Києві зашкалює

    У Києві зафіксовано перевищення у кілька разів допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі

    Минулого тижня, з 22 по 28 жовтня, у повітрі Києва відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин.

    Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані своїх стаціонарних постів спостережень.

    Так, зафіксовано перевищення за середньодобовим вмістом:

    • завислих речовин – у 1,1-1,4 раза на проспекті Перемоги (поблизу метро «Святошин»), Бессарабській площі, вулиці Каунаській, бульварі Лесі Українки, Оболонському проспекті, Деміївській площі;
    • діоксиду сірки – у 2,5-3,1 рази на площах Бессарабській і Деміївській, проспектах Перемоги і Оболонському; у 1,6-2,4 раза – на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДКс.д.;
    • оксиду вуглецю – лише 22 жовтня у 1,2 раза на Оболонському проспекті, площах Бессарабській та Деміївській;
    • діоксиду азоту – у 4,1-5,2 рази – на вулицях Каунаській, Семена Скляренка, площах Бессарабській, Перемоги, Деміївській проспектах Перемоги та Оболонському; у 2,8-3,8 рази – на усіх інших постах спостережень, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.
    • формальдегіду – у 3,1-3,2 рази – на вулиці Семена Скляренка та Деміївській площі; у 2,4-2,8 раза на усіх інших постах, крім проспекту Науки.

    Повідомляється, що всього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії, де проводились щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, з 22 по 28 жовтня 2019 року було проаналізовано 1557 проб повітря.

    «У порівнянні з попереднім тижнем рівень забруднення атмосферного повітря міста дещо підвищився, що пов’язано із метеорологічними умовами. Антициклональний характер погоди з температурними інверсіями та застоями повітря сприяв накопиченню шкідливих домішок у повітрі. Більш помітне підвищення вмісту забруднювальних домішок зафіксовано на початку тижня (22-23 жовтня). Сильні тумани, особливо в період з 24 по 25 жовтня, сприяли перезволоженню повітря та деякому вимиванню шкідливих домішок з атмосфери, тобто в даному випадку тумани зіграли корисну дію – зменшили рівень забруднення повітря наприкінці тижня», - інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    За її даними, на найближчі дні у Києві очікується зниження температури повітря та посилення швидкості вітру. Такі метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у атмосфері. 

    Нагадаємо, минулого тижня температурна інверсія спричинила густий туман у столиці. Температурна інверсія атмосфери виникає, коли верхні шари атмосфери досить теплі, а приземний шар холодний – вертикальна циркуляція повітря сповільнюється, і всі продукти життєдіяльності міста не можуть піднятися у верхні шари атмосфери і розсіятися.

    З метою посилення моніторингу атмосферного повітря у Києві мережу постів метеоспостережень Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського переведено на посилений режим роботи.
    Столична влада заспокоює, що критичних перевищень шкідливих речовин лабораторії не фіксують.
    екологія прогноз погоди Київ повітря
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