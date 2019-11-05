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    Турбота по-російськи. Прибиральниця помила обличчя пацієнтки ганчіркою для підлоги (відео)

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    Турбота по-російськи. Прибиральниця помила обличчя пацієнтки ганчіркою для підлоги (відео)

    Пацієнтка спробувала чинити опір, проте не змогла

    В одній з лікарень челябінського міста Міас прибиральниця помила обличчя пацієнтки брудної ганчіркою, коли побачила забруднену екскрементами підлогу.

    Відео події опубліковано на сторінці «Двач» в Twitter.

    На записі можна побачити, що пацієнтка сидить на своєму ліжку в палаті без одягу. У цей момент прибиральниця заходить і зауважує, що підлога забруднена екскрементами. Вона обурено відчитала пацієнтку заявивши, що та «загидила тут все».

    Прибиральниця вийшла, проте незабаром повернулася, кілька разів занурила ганчірку в брудну воду і протерла нею лице жінки, заявивши, що його треба помити. Пацієнтка спробувала чинити опір, проте не змогла.

    Жителі Міаса намагаються встановити особу прибиральниці. Керівництво лікарні поки не коментував ситуацію.

    В кінці жовтня жителька міста Сєров у Свердловській області Ольга Міхєєва поскаржилася, що її побила фельдшер місцевої поліклініки після того, як жінка попросила амбулаторну карту для обстеження в Нижньому Тагілі. Міхеєва написала заяву головлікаряю, там сказали, що будуть розглядати заяву 30 днів. У МОЗ повідомили, що скарга від пацієнтки не надходила.

    Росія лікарня Twitter жінка
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