Турбота по-російськи. Прибиральниця помила обличчя пацієнтки ганчіркою для підлоги (відео)



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Пацієнтка спробувала чинити опір, проте не змогла

В одній з лікарень челябінського міста Міас прибиральниця помила обличчя пацієнтки брудної ганчіркою, коли побачила забруднену екскрементами підлогу.

Відео події опубліковано на сторінці «Двач» в Twitter.

На записі можна побачити, що пацієнтка сидить на своєму ліжку в палаті без одягу. У цей момент прибиральниця заходить і зауважує, що підлога забруднена екскрементами. Вона обурено відчитала пацієнтку заявивши, що та «загидила тут все».

Прибиральниця вийшла, проте незабаром повернулася, кілька разів занурила ганчірку в брудну воду і протерла нею лице жінки, заявивши, що його треба помити. Пацієнтка спробувала чинити опір, проте не змогла.

В городе Миасс на видео попала сцена, описывающая всю суть бесплатной медицины в России — уборщица травматологического отделения больницы №2 сначала оскорбляла пациентку, а потом «помыла» её лицо тряпкой, которой только что вытирала фекалии.



Надо было идти в бизнес. pic.twitter.com/EgiTE5ja0Y — Двач (@ru2ch) 4 листопада 2019 р.

Жителі Міаса намагаються встановити особу прибиральниці. Керівництво лікарні поки не коментував ситуацію.

В кінці жовтня жителька міста Сєров у Свердловській області Ольга Міхєєва поскаржилася, що її побила фельдшер місцевої поліклініки після того, як жінка попросила амбулаторну карту для обстеження в Нижньому Тагілі. Міхеєва написала заяву головлікаряю, там сказали, що будуть розглядати заяву 30 днів. У МОЗ повідомили, що скарга від пацієнтки не надходила.