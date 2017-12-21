У російській лікарні замість туалетного паперу використовували документи пацієнтів
- Сьогодні, 12:23
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Місцевий уповноважений з прав людини виявив кричущий факт
В туалеті однієї з лікарень у Пермі (Росія) замість туалетного паперу лежали медичні документи з даними про пацієнтів. Про це в своєму Instagram повідомив місцевий уповноважений з прав людини Павло Міков.
На опублікованій омбудсменом фотографії видно, що на підвіконні в туалеті лежить стопка документів, а рулон туалетного паперу відсутній.
«Зовсім кричущий факт, виявлений мною сьогодні в лікарні - в туалеті загального користування для пацієнтів замість туалетного паперу лежала пачка медичних документів, що містять персональні дані пацієнтів!», - підписано відповідне фото.
Міков повідомив, що передав інформацію міністру охорони здоров'я краю Дмитру Матвєєву і чекає прийняття заходів до усунення порушень.
«Інтерфакс» повідомляє, що перевірка установи вже розпочата.
Міков планує повторити свій візит до лікарні в лютому.
Джерело: Breakingmad