У російській лікарні замість туалетного паперу використовували документи пацієнтів

Місцевий уповноважений з прав людини виявив кричущий факт

В туалеті однієї з лікарень у Пермі (Росія) замість туалетного паперу лежали медичні документи з даними про пацієнтів. Про це в своєму Instagram повідомив місцевий уповноважений з прав людини Павло Міков. На опублікованій омбудсменом фотографії видно, що на підвіконні в туалеті лежить стопка документів, а рулон туалетного паперу відсутній.



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Російська лікарня у Пермському краї

Місцевий уповноважений з прав людини виявив кричущий факт

В туалеті однієї з лікарень у Пермі (Росія) замість туалетного паперу лежали медичні документи з даними про пацієнтів. Про це в своєму Instagram повідомив місцевий уповноважений з прав людини Павло Міков.

На опублікованій омбудсменом фотографії видно, що на підвіконні в туалеті лежить стопка документів, а рулон туалетного паперу відсутній.

«Зовсім кричущий факт, виявлений мною сьогодні в лікарні - в туалеті загального користування для пацієнтів замість туалетного паперу лежала пачка медичних документів, що містять персональні дані пацієнтів!», - підписано відповідне фото.

Російська лікарня з документами замість туалетного паперу

Міков повідомив, що передав інформацію міністру охорони здоров'я краю Дмитру Матвєєву і чекає прийняття заходів до усунення порушень.

«Інтерфакс» повідомляє, що перевірка установи вже розпочата.

Міков планує повторити свій візит до лікарні в лютому.

Джерело: Breakingmad