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    У російській лікарні замість туалетного паперу використовували документи пацієнтів

    Місцевий уповноважений з прав людини виявив кричущий факт
    В туалеті однієї з лікарень у Пермі (Росія) замість туалетного паперу лежали медичні документи з даними про пацієнтів. Про це в своєму Instagram повідомив місцевий уповноважений з прав людини Павло Міков. На опублікованій омбудсменом фотографії видно, що на підвіконні в туалеті лежить стопка документів, а рулон туалетного паперу відсутній.
    • Сьогодні, 12:23
    • Розсилка
    Російська лікарня у Пермському краї
    Російська лікарня у Пермському краї

    Місцевий уповноважений з прав людини виявив кричущий факт

    В туалеті однієї з лікарень у Пермі (Росія) замість туалетного паперу лежали медичні документи з даними про пацієнтів. Про це в своєму Instagram повідомив місцевий уповноважений з прав людини Павло Міков.

    На опублікованій омбудсменом фотографії видно, що на підвіконні в туалеті лежить стопка документів, а рулон туалетного паперу відсутній.

    «Зовсім кричущий факт, виявлений мною сьогодні в лікарні - в туалеті загального користування для пацієнтів замість туалетного паперу лежала пачка медичних документів, що містять персональні дані пацієнтів!», - підписано відповідне фото.

    Російська лікарня з документами замість туалетного паперу
    Російська лікарня з документами замість туалетного паперу

    Міков повідомив, що передав інформацію міністру охорони здоров'я краю Дмитру Матвєєву і чекає прийняття заходів до усунення порушень.

    «Інтерфакс» повідомляє, що перевірка установи вже розпочата.

    Міков планує повторити свій візит до лікарні в лютому.

    Джерело: Breakingmad

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