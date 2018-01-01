Туреччина викликала послів Росії та Ірану - ЗМІ

Туреччина закликала дипломатів вплинути на уряд Сирії, щоб припинити порушення кордону

Туреччина викликала послів Росії та Ірану, щоб обговорити з ними питання про становище в сирійській провінції Ідліб. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в МЗС Туреччини. Відзначається, що турецька сторона планує поскаржитися на порушення урядовими військами Сирії кордонів зони деескалації в Ідлібі. Туреччина закликала



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Туреччина закликала дипломатів вплинути на уряд Сирії, щоб припинити порушення кордону

Туреччина викликала послів Росії та Ірану, щоб обговорити з ними питання про становище в сирійській провінції Ідліб.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в МЗС Туреччини.

Відзначається, що турецька сторона планує поскаржитися на порушення урядовими військами Сирії кордонів зони деескалації в Ідлібі.

Туреччина закликала дипломатів вплинути на уряд Сирії, щоб припинити порушення кордону.

Нагадаємо, у вівторок керівник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що армія Сирії, яка наносить удари по поміркованій опозиції в провінції Ідліб, тим самим підриває спроби досягнути політичного врегулювання громадянської війни в країні.