Туреччина викликала послів Росії та Ірану - ЗМІ
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Туреччина закликала дипломатів вплинути на уряд Сирії, щоб припинити порушення кордону
Туреччина викликала послів Росії та Ірану, щоб обговорити з ними питання про становище в сирійській провінції Ідліб.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в МЗС Туреччини.
Відзначається, що турецька сторона планує поскаржитися на порушення урядовими військами Сирії кордонів зони деескалації в Ідлібі.
Туреччина закликала дипломатів вплинути на уряд Сирії, щоб припинити порушення кордону.
Нагадаємо, у вівторок керівник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив про те, що армія Сирії, яка наносить удари по поміркованій опозиції в провінції Ідліб, тим самим підриває спроби досягнути політичного врегулювання громадянської війни в країні.