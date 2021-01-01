МЗС допоможе адаптуватися українцям, які перебували в таборах для біженців у Сирії

У таборах для біженців на території Сирії продовжують залишатися українські громадяни, зокрема кримські татари

В Україну повернулись громадяни, які майже три роки провели в таборах для біженців закритого типу на північному сході Сирії. Про це йдеться в коментарі першого заступника міністра закордонних справ України Еміни Джапарової на сайті МЗС.

«Українцям, які повернулися, буде надана допомога з адаптації до звичайного життя, зокрема із залученням можливостей Меджлісу кримськотатарського народу», ─ сказала вона.

За її словами, у таборах для біженців на території Сирії продовжують залишатися українські громадяни, зокрема кримські татари.

«МЗС у співпраці з Офісом президента України, іншими державними органами докладатиме усіх можливих зусиль для забезпечення їхнього повернення на Батьківщину», ─ додала заступниця.

Нагадаємо, звільнення громадян України стало результатом операції, до якої були причетні представники Служби безпеки, Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки та Міністерства закордонних справ. Поки що жодне з відомств офіційно не прокоментувало подію.

До операції також були залучені партнерські спецслужби, зокрема США та Іраку. Повернутих українок перевіряли на ймовірну причетність до терористичної діяльності – такого зв’язку вони не встановили.

Повернуті жінки та діти опинилися на території Іраку та Сирії приблизно з 2014-2015 року за різних обставин – поїхали або разом із чоловіками, або на роботу. Там вони в певний момент опинилися на територіях, підконтрольних «Ісламській державі» (ІДІЛ) – терористичній організації, розгромленій у 2019 році.

Як повідомлялося 31 грудня, в Україну повернули жінок та дітей, які перебували в таборах для біженців у Сирії.