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    МЗС допоможе адаптуватися українцям, які перебували в таборах для біженців у Сирії

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    МЗС допоможе адаптуватися українцям, які перебували в таборах для біженців у Сирії

    У таборах для біженців на території Сирії продовжують залишатися українські громадяни, зокрема кримські татари

    В Україну повернулись громадяни, які майже три роки провели в таборах для біженців закритого типу на північному сході Сирії. Про це йдеться в коментарі першого заступника міністра закордонних справ України Еміни Джапарової на сайті МЗС.

    «Українцям, які повернулися, буде надана допомога з адаптації до звичайного життя, зокрема із залученням можливостей Меджлісу кримськотатарського народу», ─ сказала вона.

    За її словами, у таборах для біженців на території Сирії продовжують залишатися українські громадяни, зокрема кримські татари.

    «МЗС у співпраці з Офісом президента України, іншими державними органами докладатиме усіх можливих зусиль для забезпечення їхнього повернення на Батьківщину», ─ додала заступниця.

    Нагадаємо, звільнення громадян України стало результатом операції, до якої були причетні представники Служби безпеки, Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки та Міністерства закордонних справ. Поки що жодне з відомств офіційно не прокоментувало подію.

    До операції також були залучені партнерські спецслужби, зокрема США та Іраку. Повернутих українок перевіряли на ймовірну причетність до терористичної діяльності – такого зв’язку вони не встановили.

    Повернуті жінки та діти опинилися на території Іраку та Сирії приблизно з 2014-2015 року за різних обставин – поїхали або разом із чоловіками, або на роботу. Там вони в певний момент опинилися на територіях, підконтрольних «Ісламській державі» (ІДІЛ) – терористичній організації, розгромленій у 2019 році.

    Як повідомлялося 31 грудня, в Україну повернули жінок та дітей, які перебували в таборах для біженців у Сирії. 

    Теги: МЗС кримські татари Сирія Україна громадянство
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