Турецькі компанії зацікавлені у компенсації збитків через дії російських окупантів

У зустрічі взяли участь керівники понад 20 потужних турецьких компаній з різних галузей економіки

Війна серйозно вдарила по туристичному бізнесу

Потужні компанії з Туреччини, що змушені були припинити бізнес в Україні через війну, зацікавлені у якнайшвидшому відновленні торгових шляхів та у компенсації збитків, причинених росіянами.

Про це за підсумками зустрічі з турецькими компаніями, які об’єднані Турецько-Українською Діловою Радою при Раді зовнішньоекономічної діяльності Туреччини, повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Найбільше турецькі компанії хвилює якнайшвидше відновлення торгових шляхів між Україною та Туреччиною, операційні питання роботи в Україні через військові дії та компенсація завданих збитків діями російської федерації», – зазначила міністерка.

За її словами, Україна напрацьовує конкретні практичні кроки для вирішення цих проблем і відновлення роботи максимальної кількості компаній.

У зустрічі взяли участь керівники понад 20 потужних турецьких компаній з різних галузей економіки.

«З перших днів війни ми щодня зустрічаємося з системно важливими компаніями і допомагаємо їм відновити бізнес-активність. Це важливо, оскільки тільки сильна економіка може протистояти цій повномасштабній війні з боку росії», – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про підготовку плану післявоєнного відновлення України United 24, який включатиме безпековий, економічний, інфраструктурний та соціальний напрями.