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    Турецькі компанії зацікавлені у компенсації збитків через дії російських окупантів

    У зустрічі взяли участь керівники понад 20 потужних турецьких компаній з різних галузей економіки - Турецькі компанії зацікавлені у компенсації збитків через дії російських окупантів
    У зустрічі взяли участь керівники понад 20 потужних турецьких компаній з різних галузей економіки
    фото: міністерство економіки

    Війна серйозно вдарила по туристичному бізнесу

    Потужні компанії з Туреччини, що змушені були припинити бізнес в Україні через війну, зацікавлені у якнайшвидшому відновленні торгових шляхів та у компенсації збитків, причинених росіянами.

    Про це за підсумками зустрічі з турецькими компаніями, які об’єднані Турецько-Українською Діловою Радою при Раді зовнішньоекономічної діяльності Туреччини, повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

    «Найбільше турецькі компанії хвилює якнайшвидше відновлення торгових шляхів між Україною та Туреччиною, операційні питання роботи в Україні через військові дії та компенсація завданих збитків діями російської федерації», – зазначила міністерка.

    За її словами, Україна напрацьовує конкретні практичні кроки для вирішення цих проблем і відновлення роботи максимальної кількості компаній.

    У зустрічі взяли участь керівники понад 20 потужних турецьких компаній з різних галузей економіки.

    «З перших днів війни ми щодня зустрічаємося з системно важливими компаніями і допомагаємо їм відновити бізнес-активність. Це важливо, оскільки тільки сильна економіка може протистояти цій повномасштабній війні з боку росії», – наголосила Свириденко.

    Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів про підготовку плану післявоєнного відновлення України United 24, який включатиме безпековий, економічний, інфраструктурний та соціальний напрями.

    Теги: Туреччина росія окупанти економіка війна бізнес військові Україна Кирило Тимошенко окупація Юлія Свириденко #stoprussia
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    Турецькі компанії зацікавлені у компенсації збитків через дії російських окупантів