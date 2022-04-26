Як розпадеться Росія. Оприлюднено всі карти

Росії пророкують неминучий розпад – питання тільки в кількості держав, які виникнуть на місці нинішньої РФ

Росія у майбутньому може розпастися на велику кількість незалежних держав

Російська Федерація у недалекому майбутньому перестане існувати. Про це написав на Facebook письменник, журналіст Євген Букет.

Букет зазначив, що під час підготовки для інформагентства АрміяInform матеріалу про майбутній розпад країни-агресора зібрав велику кількість карт, присвячених варіантам цього розпаду.

Автори цих карт по-різному оцінюють як самі розміри майбутньої Росії або ж Московії, також варіюється кількість державних новоутворень, які з’являться на території нинішньої Російської Федерації.

Втім, практично одностайним є розуміння того, що після розпаду імперії власне Росія не буде простягатися за Уральські гори, залишившись винятково європейською країною – до того ж, такою, яка не претендуватиме на усю європейську територію нинішньої РФ.

Нагадаємо, що на прикладі двох історичних карт експерт Московського Центру Карнегі, один із найвідоміших фінансових менеджерів РФ Андрій Мовчан пояснив співвітчизникам, чому путінська Росія програє війну Україні.

Мовчан порівняв здобутки РФ за час повномасштабної війни в Україні із перемогами нацистської Німеччини за той самий час німецько-радянської війни – і відзначив, що, будучи у значно складнішій ситуації, нацисти здобули значно більше, ніж рашистські окупанти, але все одно програли Другу світову війну. Тож і доля Росії у війні проти України є фактично вирішеною.