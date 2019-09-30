До Євросоюзу в середині жовтня приєднаються ще дві країни



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Раніше не було досягнуто домовленості щодо вступу цих країн до євроспільноти, оскільки Франція, Німеччина, Нідерланди та Данія висловилися проти

До ЄС приєднаються Албанія та Північна Македонія

Європейський союз розпочинає офіційні переговори про приєднання Албанії та Північної Македонії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно проекту комюніке для зустрічі міністрів Євросоюзу, 15 жовтня має відбутися зустріч глав МЗС країн-членів ЄС, де буде винесене позитивне рішення.

«На тлі прогресу, досягнутого в реформах, на зустрічі міністрів ЄС в Люксембурзі буде ухвалено рішення почати переговори про вступ з урядами Тирани і Скоп'є», - зазначається у документі.

Як повідомляється, раніше не було досягнуто домовленості щодо вступу цих країн до євроспільноти, оскільки Франція, Німеччина, Нідерланди та Данія висловилися проти.

Уряди західних країн Євросоюзу висловили своє невдоволення тим, що деякі східні країни, які приєдналися до ЄС після 2004 року, не змогли забезпечити верховенство закону та боротьбу з корупцією.

Однак, незважаючи на те, що переговори з деякими країнами про вступ до ЄС тривають роками, початок процесу перемовин є перемогою уряду Північної Македонії.

Як повідомлялося раніше, у червні Рада Європи відклала переговори щодо вступу Албанії та Північної Македонії до Європейського союзу.

А вже у вересні міністр Європи та закордонних справ Албанії Гент Сакай заявляв, що Албанія розпочне переговори про вступ до Європейського союзу у жовтні. За його словами, Албанія отримала попереднє підтвердження від Європейської комісії.