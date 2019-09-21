Стало відомо, які туристичні об’єкти найбільше шукають у Google



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Діснейленд в Парижі

У топі опинилися три Діснейленди в каліфорнійському Анахаймі, Парижі і у місті Орландо у Флориді

Найпопулярнішими туристичними об’єктами у світі за кількістю запитів у Google виявилися Діснейленди у США та Франції.

Про це із посиланням на туристичний сервіс Globehunters повідомляє «Інтерфакс-Україна».

У топі опинилися три Діснейленди в каліфорнійському Анахаймі (в середньому 1,7 млн пошукових запитів щомісяця), Парижі (1,2 млн запитів) і у місті Орландо у Флориді (1,14 млн).

Далі в рейтингу розташувалися палац Тадж-Махал в Індії (1,06 млн пошукових запитів), стародавнє місто інків Мачу-Пікчу в Перу (1,05 млн) і Гранд-Каньйон в Арізоні (884 тис.).

На сьомому місці рейтингу опинилася найвища у світі вежа Бурдж-Халіфа в Дубаї, інформацію про яку шукали 859 тис. людей щомісяця. Трохи рідше туристи цікавилися Ейфелевою вежею в Парижі (793 тис.) і національним парком Єллоустон в штаті Вайомінг (761 тис.).

Далі в списку Ніагарський водоспад на кордоні штату Нью-Йорк і канадської провінції Онтаріо (719 тис.), собор Саграда Фамілія в іспанській Барселоні (680 тис.) і Статуя Свободи в США (658 тис.).

Завершили рейтинг «храм всіх богів» Пантеон в Римі (513 тис. запитів), Собор Паризької Богоматері (496 тис.) і Букінгемський палац в Лондоні (494 тис.).

Нагадаємо, компанія Google заявила, що їй вдалося створити найпотужніший у світі квантовий комп’ютер.