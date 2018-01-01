Туристи, які у Карпатах потрапили під лавину, звинуватили у всьому гіда

У тому, що сталося, молоді люди винуватять провідника, якого найняли провести їх Чорногірським хребтом

У Карпатах група туристів потрапила під лавину після відвідин гори Піп-Іван. Перед тим рятувальники попереджали про високий рівень небезпеки сходження лавин, однак така інформація групу не зупинила. Про це йдеться в сюжеті ТСН. [READ_MORE] «Сутінки ще були. Було видно руку. А якби хвилин на 15 пізніше, то вже б ніхто



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У Карпатах протягом січня зберігається лавинна небезпека

У тому, що сталося, молоді люди винуватять провідника, якого найняли провести їх Чорногірським хребтом

У Карпатах група туристів потрапила під лавину після відвідин гори Піп-Іван. Перед тим рятувальники попереджали про високий рівень небезпеки сходження лавин, однак така інформація групу не зупинила. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

«Сутінки ще були. Було видно руку. А якби хвилин на 15 пізніше, то вже б ніхто нічого не побачив», - розповіла врятована з-під снігу Ольга.

В тому, що сталося, вона винуватить гіда. «Ми почали невиправдано ризикувати, скорочувати маршрут. Там, де можна було йти просто по хребту, ми спускалися крутим спуском. Коли запитали: Вова, що ми робимо? – Відповіді не було», - запевняє вона.

За словами туристів, провідника вони знайшли за оголошенням в інтернеті, і той сам запропонував 5-денний похід Чорногірським хребтом – однією з найбільш лавинонебезпечних ділянок у Карпатах. Мандрівники запевняють, що одразу попередили гіда про відсутність досвіду.

«Техніки безпеки та інструктажа не було взагалі. Все, що ми робили, зі свого досвіду», - переконує постраждалий Дмитро.

Туристи пояснюють, що коли дійшли до озера Несамовитого, їм стало страшно. «Видно шлях, яким ми спускалися, видно цей амфітеатр гір, який оточує. Якщо подивитися, то непотрібно бути альпіністом, щоб зрозуміти, що це – небезпечне місце», - каже Ольга.

Тоді мандрівники вирішили покинути гіда і піти у найближче село, але щойно почали спуск, як зірвалася лавина.

«Був вибух, хлопок, як на кар'єрі коли підривають. Я навіть не встигла повернутися, як мене знесло», - каже туристка.

Висновки ж фахівців однозначні. «Група спровокувала лавину», - твердить керівник 4-ї спеціалізованої групи ДСНС в Івано-Франківській області Тарас Бринда.