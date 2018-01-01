Рятувальники попередили про високу лавинну небезпеку в Карпатах
- Сьогодні, 11:39
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У горах очікується значна сніголавинна небезпека
Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила попередження про високу лавинну небезпеку в Карпатах. Відповідне повідомлення з’явилось на сайті відомства у суботу, 20 січня.
За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, 20-21 січня, у зв’язку з очікуваними снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Нагадаємо, через негоду знеструмленими станом на ранок 20 січня залишаються 390 населених пунктів у трьох областях.
На дорозі у напрямку Одеси на території двох областей уповільнено рух.