Рятувальники попередили про високу лавинну небезпеку в Карпатах

У горах очікується значна сніголавинна небезпека

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила попередження про високу лавинну небезпеку в Карпатах. Відповідне повідомлення з’явилось на сайті відомства у суботу, 20 січня. За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, 20-21 січня, у зв’язку з очікуваними снігопадами та хуртовинами, на



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У горах очікується значна сніголавинна небезпека

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила попередження про високу лавинну небезпеку в Карпатах. Відповідне повідомлення з’явилось на сайті відомства у суботу, 20 січня.

За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, 20-21 січня, у зв’язку з очікуваними снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, через негоду знеструмленими станом на ранок 20 січня залишаються 390 населених пунктів у трьох областях.

На дорозі у напрямку Одеси на території двох областей уповільнено рух.