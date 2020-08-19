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    Думки вголос

    Коронавірус все ближче. Як українцям роблять аналізи на Covid-19

    • Микола Підвезяний

      Головний редактор «Главкома»

    • Розсилка
    Коронавірус все ближче. Як українцям роблять аналізи на Covid-19

    Люди з температурою 38-40 без результату аналізу шпиталізуються у просту терапію і чекають на вирок: 5, 7, 8 днів

    Про 2 тис. хворих на добу.

    Коронавірус все ближче і ближче. Тому стають зрозумілі деталі. Отримати направлення на аналіз від держави дуже складно, навіть медичним працівникам, які мали доведений контакт з інфікованим. Хто зважиться і поскандалить, може вибити у начальства собі мазок. Хто не настільки сміливий - працює собі тихо далі і жде..

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      96403
    • Одужали
      49737
    • Хворіють
      44522
    • Померли
      2144

    У пацієнтів все ще простіше: нема пневмонії - гуляй! Маєш запалення - подумаємо.

    Якщо ж вам випала така «честь» мати пневмонію і аналіз у державній клініці таки зробили, результату інколи доводиться чекати більше тижня. Тобто люди з температурою 38-40 без результату аналізу шпиталізуються у просту терапію і чекають на вирок: 5, 7, 8 днів.

    Звідки ж ці цифри, які ростуть і ростуть? Все просто - черги під приватними лабораторіями. Усі, хто летить або прилітає і хоче знятись з ізоляції, штурмують медичні центри, лабораторії і мінілабораторії в аеропортах, там роблять аналізи по 700-2200 грн. І ось саме про ці цифри нам звітують...

    Їх приватники справно передають до МОЗ.

    Джерело: блог Миколи Підвезяного

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    аналізи коронавірус
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