Коронавірус все ближче. Як українцям роблять аналізи на Covid-19

Люди з температурою 38-40 без результату аналізу шпиталізуються у просту терапію і чекають на вирок: 5, 7, 8 днів

Про 2 тис. хворих на добу.

Коронавірус все ближче і ближче. Тому стають зрозумілі деталі. Отримати направлення на аналіз від держави дуже складно, навіть медичним працівникам, які мали доведений контакт з інфікованим. Хто зважиться і поскандалить, може вибити у начальства собі мазок. Хто не настільки сміливий - працює собі тихо далі і жде..

Коронавірус в Україні

Всього 96403

Одужали 49737

Хворіють 44522

Померли 2144

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У пацієнтів все ще простіше: нема пневмонії - гуляй! Маєш запалення - подумаємо.

Якщо ж вам випала така «честь» мати пневмонію і аналіз у державній клініці таки зробили, результату інколи доводиться чекати більше тижня. Тобто люди з температурою 38-40 без результату аналізу шпиталізуються у просту терапію і чекають на вирок: 5, 7, 8 днів.

Звідки ж ці цифри, які ростуть і ростуть? Все просто - черги під приватними лабораторіями. Усі, хто летить або прилітає і хоче знятись з ізоляції, штурмують медичні центри, лабораторії і мінілабораторії в аеропортах, там роблять аналізи по 700-2200 грн. І ось саме про ці цифри нам звітують...

Їх приватники справно передають до МОЗ.

Джерело: блог Миколи Підвезяного

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