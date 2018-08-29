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    Turkish Airlines відкриває додаткові рейси Львів-Стамбул

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    Turkish Airlines збільшить частоту польотів зі Львова до Стамбулу - Turkish Airlines відкриває додаткові рейси Львів-Стамбул
    Turkish Airlines збільшить частоту польотів зі Львова до Стамбулу

    Продаж квитків на додаткові рейси вже відкритий

    Турецька авіакомпанія Turkish Airlines збільшить кількість рейсів сполучення Львів-Стамбул з 7 до 10 разів на тиждень з 28 жовтня.

    Про це повідомляє avianews.com з посиланням на представництво компанії.

    Від 28 жовтня польоти сполучення Львів-Стамбул по понеділкам, четвергам та неділям виконуватимуть двічі на день.

    Продаж квитків на додаткові рейси вже відкритий.

    У березні 2018 Turkish Airlines збільшила кількість перельотів Львів-Стамбул до 7 разів на тиждень (тобто щоденно). Раніше цей рейс виконували 5 разів на тиждень.

    Найбільша європейська лоукост-авіакомпанія Ryanair 3 вересня виконає перший рейс — із Києва до Берліна.

    Раніше повідомлялося, що Ryanair почав великий розпродаж 1 000 000 авіаквитків, яка охоплює всі напрямки лоукостера з України.

    В рамках акції мінімальна ціна на перельоти при вильоті з України починається від 13 євро в одну сторону з урахуванням обов'язкових зборів. В ціну входить безпосередньо сам переліт і перевезення ручної поклажі.

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