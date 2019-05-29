Туск прокоментував результати виборів до Європарламенту



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Президент Європейської Ради Дональд Туск

Президент Європейської Ради висловив переконання, що головним переможцем цих виборів стала Європа

Під час Європейських виборів більшість громадян країн ЄС проголосували за сильний та об’єднаний Євросоюз та відкинули тих, хто виступає за послаблення Європи.

Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск.

«Лідери ЄС зустрілися, щоб оцінити результати Європейських виборів та обговорити, що ці результати означають для ЄС… Ми дуже задоволені явкою, яка була найвищою за останні 25 років. Це доводить, що ЄС є потужною і пан'європейською демократією, яку цінують громадяни. Хто б не очолив Європейські інституції, вони матимуть мандат від народу», - зауважив президент Європейської Ради.

Він висловив переконання, що головним переможцем цих виборів стала Європа. Вибори засвідчили, що люди стали більш проєвропейськими, що спонукало деякі партії «євроскептиків» відмовитися від власних антиєвропейських слоганів, і позиціювати себе як реформаторів ЄС. Це, за словами Туска, позитивний розвиток.

«Я переконаний, що один із факторів, які сформували проєвропейську більшість, - це Brexit. Європейці побачили, що Brexit означає на практиці, і зробили висновки. Brexit став вакциною проти антиєвропейської пропаганди та фейкових новин», - сказав Дональд Туск.

Водночас, він зазначив, що в результаті виборів формується «складніший» Європарламент, в якому для формування більшості буде необхідно знайти спільні позиції, принаймні, для трьох партій. За словами Дональда Туска, це також демократичний результат, який відображує як розмаїття політичних поглядів в Європі, як і певну національну чутливість громадян.

Як повідомлялося, глава МЗС України Павло Клімкін запевнив, що у новому складі Європарламенту переважають друзі України.

Джерело: Укрінформ